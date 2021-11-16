Интерес красноярцев к распродажам вырос в 1,5 раза

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга».

С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Жители Красноярского края тоже провели «Всемирный день шопинга» значительно активнее, чем в прошлом году – число посетителей и мобильный трафик в онлайн-магазинах выросли в 1,5 раза. В целом по интересу к цифровому шопингу красноярцы заняли первое место в Сибири, опередив соседей из Кемеровской и Новосибирской областей.

Самыми популярными маркетплейсами в регионе стали AliExpress, Wildberries и Ozon. Более половины красноярцев искали на распродажах одежду и обувь, 11% – интересовались электроникой, 5% – книгами. При этом женщины потратили на шопинг в три раза больше трафика, чем мужчины. В топ городов края с самыми активными интернет-покупателями кроме Красноярска вошли Ачинск, Назарово, Минусинск, Шарыпово и Канск.