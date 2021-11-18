Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
72,82
82,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Льготная аренда коммерческих помещений в Красноярске

Льготная аренда коммерческих помещений в Красноярске
Иллюстрация: ГК «Ментал-Плюс»

В целях поддержки и развития бизнес-инициатив в Красноярске ГК «Ментал-Плюс» открывает новое направление — льготная аренда коммерческих помещений в жилых комплексах под брендом «Уютный Дом».

#НОВОСТИ

Уже сейчас в ЖК «Уютный Дом на Калинина» предлагаются целевые помещения 50, 105, 125 и 134 кв.м. для коммерческих и общественных организаций на условиях льготной аренды — 300 руб. за кв.м. Это одна из самых низких арендных ставок в городе.

ЖК «Уютный Дом на Калинина» — это два сданных дома, 480 квартир. Помещения на 1-ых этажах подходят как для форматов «магазин у дома» (пекарня, овощная лавка, ателье, обувная мастерская), так и для офисов — торговых представительств, рекламных или дизайнерских агентств, бухгалтерии, юридических компаний. Важный момент — последние годы район Калинина переживает мощную реновацию. Здесь ведётся активная застройка, появляются новые жилые дома. Естественно, возникает необходимость в новых объектах инфраструктуры. Так, наши жильцы отмечают дефицит дошкольных учреждений и заведений общественного питания», — рассказывает Алексей Прилепо, руководитель отдела продаж.

Информационная справка:

Локация. ЖК «Уютный Дом на Калинина» — это концепция «15 минут». Отсюда можно быстро выехать в центр, Октябрьский район или мкр. Взлётка по новой развязке на ул. Маерчака-Брянская-2-ая Брянская;

Универсальные планировки. В ЖК «Уютный Дом на Калинина» предлагаются коммерческие площади свободного /офисного назначения. Выделенная входная зона, естественное освещение, много окон для эффективного зонирования;

Фирменная отделка. Помещения в чистовой отделке со всеми инженерными коммуникациями, ряд помещений с отдельным крыльцом и возможностью разместить вывеску.

По вопросам аренды обращайтесь в отдел продаж: 8 (391) 219-17-10

Льготная аренда коммерческих помещений в Красноярске 1

 

 

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправкиКрасноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
  • Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском краеРасширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
  • Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через КрасноярскРоссийских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
  • В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиковВ Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.