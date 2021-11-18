Льготная аренда коммерческих помещений в Красноярске

В целях поддержки и развития бизнес-инициатив в Красноярске ГК «Ментал-Плюс» открывает новое направление — льготная аренда коммерческих помещений в жилых комплексах под брендом «Уютный Дом».

Уже сейчас в ЖК «Уютный Дом на Калинина» предлагаются целевые помещения 50, 105, 125 и 134 кв.м. для коммерческих и общественных организаций на условиях льготной аренды — 300 руб. за кв.м. Это одна из самых низких арендных ставок в городе.

ЖК «Уютный Дом на Калинина» — это два сданных дома, 480 квартир. Помещения на 1-ых этажах подходят как для форматов «магазин у дома» (пекарня, овощная лавка, ателье, обувная мастерская), так и для офисов — торговых представительств, рекламных или дизайнерских агентств, бухгалтерии, юридических компаний. Важный момент — последние годы район Калинина переживает мощную реновацию. Здесь ведётся активная застройка, появляются новые жилые дома. Естественно, возникает необходимость в новых объектах инфраструктуры. Так, наши жильцы отмечают дефицит дошкольных учреждений и заведений общественного питания», — рассказывает Алексей Прилепо, руководитель отдела продаж.

Информационная справка:

Локация. ЖК «Уютный Дом на Калинина» — это концепция «15 минут». Отсюда можно быстро выехать в центр, Октябрьский район или мкр. Взлётка по новой развязке на ул. Маерчака-Брянская-2-ая Брянская;

Универсальные планировки. В ЖК «Уютный Дом на Калинина» предлагаются коммерческие площади свободного /офисного назначения. Выделенная входная зона, естественное освещение, много окон для эффективного зонирования;

Фирменная отделка. Помещения в чистовой отделке со всеми инженерными коммуникациями, ряд помещений с отдельным крыльцом и возможностью разместить вывеску.

По вопросам аренды обращайтесь в отдел продаж: 8 (391) 219-17-10