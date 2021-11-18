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«Погуляли!»: на одном из красноярских складов обрушились стеллажи с алкоголем

«Погуляли!»: на одном из красноярских складов обрушились стеллажи с алкоголем
Иллюстрация: скриншот с видео на krk.sledcom.ru

Какой ущерб нанесен этим происшествием компании, пока неизвестно. Но следователи заинтересовались охраной труда на этом складе.

#НОВОСТИ
На красноярском складе компании «Русский Разгуляйка» на улице Калинина, 175, стр. 10/1 обрушились стеллажи с алкогольной продукцией. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
 
Эти стеллажи были установлены здесь летом 2021 года. Что именно хранилось на них доподлинно неизвестно, но, судя по съемкам с места происшествия, это пиво в стеклянных бутылках. Сколько продукции потеряла компания на этом происшествии, неизвестно. Но на тех же кадрах видно, что обрушилось три ряда стеллажей.
 
Во время инцидента на складе находилось около 40 человек. Одни из них — местный грузчик — оказался в непосредственной близости и получил травмы различной степени тяжести, с которыми его доставили в больницу.
 
Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям представителей торговой компании, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на предприятии», — рассказали в Следкоме.
Связаться с компанией «Русский Разгуляйка» пока не удалось.
Автор: Петр Савельев
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