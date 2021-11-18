«Рога и копыта»: Красноярские фирмы-«однодневки» посчитали
По данным налоговой инспекции Красноярского края почти треть юридических лиц имеют признаки фиктивной активности.
В течении 2021 года по факту проведенных ФНС проверок уполномоченные органы возбудили 183 уголовных дела за «Незаконное создание…» и «Незаконное использование документов для создания…» юрлиц.
Налоговые инспекторы сообщают, что, по их мнению, почти треть юрлиц региона (1 тыс. из 3,4 тыс.) имели «признаки фиктивности».
Причиной появления фирм-«однодневок» в крае по мнению госслужащих является «заведомое использование в коррупционных и экономических преступлениях».
Как бы то ни было, но для добросовестных компаний, заключающих сделки с «однодневками», существуют серьезные риски, вплоть до уголовной ответственности, — предупреждают сотрудники.
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