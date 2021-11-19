«Красный Яр» сыграет с красноярцами в «Кальмара»

Компания приготовила для горожан ряд испытаний, которые пока держатся в секрете. Победителей определят в начале декабря.

В сети гастрономов «Красный Яр» стартовала акция по мотивам сериала «Игра в кальмара».

Проходить она будет в 11 магазинах сети, расположенных по следующим адресам:

ул. Весны, 1;

ул. Высотная, 2, стр 8;

ул. Высотная, 19;

ул. Карамзина, 25;

ул. Карла Маркса, 133;

ул. Карла Маркса, 148А.

ул. Киренского, 25а;

просп. Комсомольский, 18;

просп. Крас. Рабочий, 120;

просп. Крас. Рабочий, 169;

ул. Молокова, 54.

Принять в участие в игре смогут только жители Красноярска, обладающие картой «Премия» из лимитированной серии. Такую карту можно купить на кассе в означенных магазинах «Красный Яр» или найти в них же среди товаров. Обязательное условие — зарегистрировать карту в системе лояльности.

Специально для этого проекта мы выпустили 2 тысячи новых карт программы лояльности с уникальным дизайном и нумерацией, Более тысячи таких „Премий“ уже найдена и почти 400 зарегистрированы в программе лояльности», — рассказывает директор по аналитике и лояльности ГК «Красный Яр» Андрей Кудрин.

Последний день, когда можно разжиться такой картой — 21 ноября.

Суть игры, предлагаемой ритейлером, в прохождении особых испытаний, о которых участников будут предупреждать по SMS примерно за сутки до их проведения. Их содержание компания держит в секрете. Известно лишь, что испытаний будет шесть и первое состоится на следующей неделе.