«Красный Яр» сыграет с красноярцами в «Кальмара»
Компания приготовила для горожан ряд испытаний, которые пока держатся в секрете. Победителей определят в начале декабря.
В сети гастрономов «Красный Яр» стартовала акция по мотивам сериала «Игра в кальмара».
Проходить она будет в 11 магазинах сети, расположенных по следующим адресам:
- ул. Весны, 1;
- ул. Высотная, 2, стр 8;
- ул. Высотная, 19;
- ул. Карамзина, 25;
- ул. Карла Маркса, 133;
- ул. Карла Маркса, 148А.
- ул. Киренского, 25а;
- просп. Комсомольский, 18;
- просп. Крас. Рабочий, 120;
- просп. Крас. Рабочий, 169;
- ул. Молокова, 54.
Принять в участие в игре смогут только жители Красноярска, обладающие картой «Премия» из лимитированной серии. Такую карту можно купить на кассе в означенных магазинах «Красный Яр» или найти в них же среди товаров. Обязательное условие — зарегистрировать карту в системе лояльности.
Специально для этого проекта мы выпустили 2 тысячи новых карт программы лояльности с уникальным дизайном и нумерацией, Более тысячи таких „Премий“ уже найдена и почти 400 зарегистрированы в программе лояльности», — рассказывает директор по аналитике и лояльности ГК «Красный Яр» Андрей Кудрин.
Последний день, когда можно разжиться такой картой — 21 ноября.
Суть игры, предлагаемой ритейлером, в прохождении особых испытаний, о которых участников будут предупреждать по SMS примерно за сутки до их проведения. Их содержание компания держит в секрете. Известно лишь, что испытаний будет шесть и первое состоится на следующей неделе.
Каждого участника игры, перешедшего на следующий уровень, ждет приятный сюрприз. Главный же приз составит 50 тысяч бонусов на карту „Премия“ с возможностью оплатить до 99% от суммы чека (обычной картой можно оплатить лишь его половину) и получит его кто-то один», — говорят в «Красном Яре».