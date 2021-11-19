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Красноярск присоединяется к празднованию 115-летия Шостаковича

Красноярск присоединяется к празднованию 115-летия Шостаковича
Иллюстрация: krasfil.ru

Красноярск присоединяется к масштабном проекту, который приурочен к 115-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича — 27 ноября в Большом зале Красноярской филармонии прозвучат произведения композитора.

#НОВОСТИ

Красноярский академический симфонический оркестр во главе с Владимиром Ланде исполнит два диаметральных друг от друга по характеру музыкальных произведения — балет «Болт» и Симфонию № 5.

Такое сочетание выбрано неслучайно — совмещение в одном концерте этих произведений подчеркивает разностороннюю натуру автора.

Балет «Болт» был создан в русле модной тогда социально заострённой «производственной темы». Премьера балета состоялась 8 апреля 1931 года в Ленинградском театре оперы и балета.

Шостакович получил предложение написать балет по либретто, сочиненному директором Московского художественного театра — Виктором Смирновым, участником Гражданской войны. Большая часть балета представляла собой сатирическое обозрение отрицательных персонажей тех лет, перемежающиеся массовыми танцами и пантомимными сценами.

Тогда балет рассматривался исключительно с идеологической точки зрения и немедленно получил отрицательные отклики персы.

На сцене «Болт» больше не появился. А сюита из балета «Болт» была впервые исполнена в 1933.

Однако Пятая симфония, которая была исполнена 21 ноября того же года в Ленинградской филармонии, стала настоящим триумфом и вызвала шквал овации.

Произведение было создано в период между апрелем и июлем 1937 года.

Красноярск присоединяется к празднованию 115-летия Шостаковича 1

Тема моей симфонии — становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения, лирического по своему складу от начала до конца. Финал симфонии разрешает трагедийно-напряжённые моменты первых частей в жизнерадостном, оптимистическом плане. Я думаю, что советская трагедия как жанр имеет полное право на существование", — писал сам композитор.

Добавим, в течение всего 2021 года симфонии Шостаковича исполняют 14 оркестров со всей России.

 

Автор: Юлия Тарабан
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