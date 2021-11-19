От идеи до проекта за 48 часов. КрасЖД проведет хакатон — соревнование для ИТ-специалистов

У участников хакатона RZD CODE будет 48 часов для того, чтобы создать продукт, решающий одну из объявленных задач от специалистов Красноярской железной дороги.

Соревнования для ИТ-разработчиков пройдут в онлайн-режиме 26-28 ноября. Кроме программистов из Красноярского края и Хакасии в хакатоне могут принять участие все желающие. Призовой фонд — 200 тыс. рублей.

Хакатон организован Красноярской железной дорогой совместно с оператором региональной инновационной площадки, компанией YellowRockets в рамках масштабной программы «KZDStartup». Регистрация участников продлится до 21 ноября на сайте https://rzdinnovation.ru/kzdstartup/rzdcode.

Участниками могут стать как начинающие, так и опытные программисты, UI/UX дизайнеры, маркетологи, аналитики, backend-разработчики, дата-сайентисты и продуктологи. Одно из немногих обязательных условий — участие командой минимум из двух человек. Однако всем одиночкам организаторы помогут собрать команду на этапе приема заявок. Все команды должны будут выполнить входное тестовое задание.

Задачи, которые придется решать на хакатоне, уже известны, и команды могут заранее выбрать одну из них как тему своей работы, но подробности и исходные данные участники получат только на старте хакатона. Все кейсы — это реальные задачи, с которыми сталкиваются сотрудники железной дороги ежедневно. Две задачи будут посвящены логистическим проблемам. Участникам нужно будет решить вопросы мультимодальных перевозок, чтобы сотрудники дороги получили простой способ рассчитывать, каким транспортом быстрее всего добраться до определенной точки. Вторая задача — придумать систему рационального использования корпоративного автомобильного транспорта.

Третья задача посвящена безопасности детей на железной дороге. Участникам хакатона необходимо будет придумать, как наиболее эффективно научить детей и молодежь правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В состав экспертов хакатона войдут представители КрасЖД и оператора площадки YellowRockets.

Судьи будут оценивать разработки по трем основным критериям: технологическая реализуемость прототипа, предполагаемый экономический эффект от внедрения и оригинальность идеи.

Роман Кукишев,

главный инженер Красноярской железной дороги.

С одной стороны наш хакатон, как и все подобные соревнования - это хорошее времяпровождение, развлечение, некая интеллектуальная игра для ИТ-специалистов и способ проверить свои знания. Но все же наш хакатон отличается очень четкой практической направленностью - кейсы, которые придется решать командам, взяты из жизни дороги и очень актуальны. Поэтому помимо призов лучшим командам мы предложим дальнейшее сотрудничество с Красноярской дорогой, и у них будет возможность продолжить работу над проектом, сделать пилотное внедрение и в дальнейшем стать поставщиком этой разработки. Так что наш хакатон — с прицелом на будущую работу», — отмечает Роман Кукишев, главный инженер Красноярской железной дороги.

.Прием заявок на хакатон RZD CODE открыт до 21 ноября на сайте https://rzdinnovation.ru/kzdstartup/rzdcode.