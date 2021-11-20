Бонусные карты «Пятерочки» превратятся в банковские

Владелец сетей «Пятерочка», российский ретейлер X5 Retail Group, объявил о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом «X5 Банк».

На первом этапе это будут виртуальные банковские карты, которые клиенты смогут получить в приложении «Пятерочки», — сообщает пресс-служба группы.

На данный момент эмитентом банковской карты является Альфа-банк. Цифровые карты объединят функционал бонусной карты сетей «Пятерочка» и такие банковские услуги, как оплата, перевод денег, рублевый кешбэк и другие.

«X5 Карту» уже могут получить пользователям мобильного приложения «Перекресток» в 10 российских городах. В течение месяца возможность появится в Красноярске, Новосибирске и Омске.

Для получения карты нового типа нужно в приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. При оформлении в приложениях также можно заказать себе пластиковую карту и доставить ее курьером», — отмечают в компании.

Пополнить счет «X5 Карты» можно привязав карту в приложении «Пятерочки», либо в мобильном приложение Альфа-банка (без комиссии), либо через банкоматы любого банка России.

Пользователям карты будет выделяться кешбэк до 2% от суммы потраченных денег на покупки в сети, который можно потратить на покупки или снять наличными.

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