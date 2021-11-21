Красноярский хор концертирует в Сирии
В Дамаске состоялся концерт с участием Сибирского мужского хора, который был создан по инициативе губернатора Усса, — сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
Сибирский мужской хор из Красноярска выступил с концертом в Дамаске, столице Сирии. Вместе с вокально-хореографическим ансамблем «Русь» им. Фирсова музыканты исполнили духовные и военно-патриотические произведения.
Кроме того, творческие коллективы выступили перед российскими военными с отдельным концертом.
Делегация из Красноярска посетила представительство РПЦ в сирийской столице. Там гости из Сибири исполнили церковное песнопение «Воскресение Христово видевше» и «Торжество православия».
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