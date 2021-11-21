Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.11
72,76
82,58
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский хор концертирует в Сирии

Красноярский хор концертирует в Сирии
Иллюстрация: krskstate.ru

В Дамаске состоялся концерт с участием Сибирского мужского хора, который был создан по инициативе губернатора Усса, — сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

#НОВОСТИ

Сибирский мужской хор из Красноярска выступил с концертом в Дамаске, столице Сирии. Вместе с вокально-хореографическим ансамблем «Русь» им. Фирсова музыканты исполнили духовные и военно-патриотические произведения.

Кроме того, творческие коллективы выступили перед российскими военными с отдельным концертом.

Делегация из Красноярска посетила представительство РПЦ в сирийской столице. Там гости из Сибири исполнили церковное песнопение «Воскресение Христово видевше» и «Торжество православия».

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцамЕвгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам
  • «Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды
  • Евгений Пономарев заморозил проект на СвободномЕвгений Пономарев заморозил проект на Свободном
  • «Погуляли!»: на одном из красноярских складов обрушились стеллажи с алкоголем«Погуляли!»: на одном из красноярских складов обрушились стеллажи с алкоголем
  • «И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.