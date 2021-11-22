iPhone 6 стал лидером по продажам на аукционах с 1 рубля

Аукцион Au.ru составил рейтинг популярных товаров, которые чаще всего успешно продаются на торгах с 1 рубля. Лидером стал iPhone 6, хотя в целом чаще продают смартфоны с операционной системой Android.

В этой категории лидирующие позиции занимают модели Samsung. На втором месте Xiaomi, этот бренд красноярцы предпочитают выставлять за более высокую цену. Замыкает топ кнопочная Nokia: несмотря на отсутствие производства, эти телефоны всё еще находят своих покупателей.

Среди телевизоров с 1 рубля чаще покупают кинескопные, на втором месте ЖК-телевизоры. Среди брендов самые популярные Samsung и LG, а замыкает тройку Philips.

Интересная борьба разворачивается в инструментах для ремонта и строительства. Безусловное лидерство получает шуруповерт, но популярность ключевых брендов - Makita и Bosh одинаковая. Среди ручных инструментов красноярцы предпочитают брать с 1 рубля тиски, топоры и наборы инструментов.

Среди кукол лидерство держат куколки LoL, Baby Born и Весна. А среди развивающих игрушек для малышей красноярцы предпочитают деревянные или крупные мягкие пазлы.