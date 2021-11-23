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Ольга Медведцева назначена директором Академии биатлона

Ольга Медведцева назначена директором Академии биатлона
Иллюстрация: eurosport.ru

Нового руководителя представил коллективу спортивной школы олимпийского резерва министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. До этого два года СШОР возглавлял Артем Жогов.

#НОВОСТИ

Школа олимпийского резерва создана на базе спорткомплекса «Академия биатлона» в 2019 году, здесь готовят спортсменов в трех видах спорта: биатлону, лыжным гонкам и пулевой стрельбе. Сейчас в академии занимаются 330 человек.

Как отметил Павел Ростовцев, представляя Ольгу Медведцеву коллективу, опыт Ольги Валерьевны в спорте поможет дальнейшему развитию школы.

За два года своего существования спортивная школа встала на ноги и уже появились первые победители и призеры различных соревнований. Школа обеспечена хорошей материально-технической базой», – отметил министр.

Занятия школы проходят на двух объектах универсиады – собственно «Академии биатлона» и в кластере «Радуга», они были построены и модернизированы специально к студенческим играм.

Ольга Медведцева – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта по биатлону (2000), двукратная олимпийская чемпионка (2002 и 2010), шестикратная чемпионка мира (2000, 2001, 2004, 2005, 2009). Победитель и призер этапов Кубка мира. Обладательница малого хрустального глобуса в дисциплине «индивидуальная гонка» по итогам сезонов 2003/2004 и 2004/2005 гг. Кавалер ордена «Спортивная слава России» 3-й степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Дружбы.

 

Автор: Петр Савельев
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