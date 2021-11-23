Ольга Медведцева назначена директором Академии биатлона

Нового руководителя представил коллективу спортивной школы олимпийского резерва министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. До этого два года СШОР возглавлял Артем Жогов.

Школа олимпийского резерва создана на базе спорткомплекса «Академия биатлона» в 2019 году, здесь готовят спортсменов в трех видах спорта: биатлону, лыжным гонкам и пулевой стрельбе. Сейчас в академии занимаются 330 человек.

Как отметил Павел Ростовцев, представляя Ольгу Медведцеву коллективу, опыт Ольги Валерьевны в спорте поможет дальнейшему развитию школы.

За два года своего существования спортивная школа встала на ноги и уже появились первые победители и призеры различных соревнований. Школа обеспечена хорошей материально-технической базой», – отметил министр.

Занятия школы проходят на двух объектах универсиады – собственно «Академии биатлона» и в кластере «Радуга», они были построены и модернизированы специально к студенческим играм.

Ольга Медведцева – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта по биатлону (2000), двукратная олимпийская чемпионка (2002 и 2010), шестикратная чемпионка мира (2000, 2001, 2004, 2005, 2009). Победитель и призер этапов Кубка мира. Обладательница малого хрустального глобуса в дисциплине «индивидуальная гонка» по итогам сезонов 2003/2004 и 2004/2005 гг. Кавалер ордена «Спортивная слава России» 3-й степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Дружбы.