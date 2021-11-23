Новый бюджет Красноярского края прошел первое чтение

Впервые в истории региона его доходы и расходы перевалили за три сотни миллиардов. Более трети расходных денег обещают направить в районы края.

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края на очередной сессии приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год.

Первоначально его доходная часть составляла 301,7 млрд рублей, а расходная — 311,3 млрд. Однако с учетом поправки, которую приняли тоже сегодня, эти цифры изменились на 310,1 и 329,7 млрд рублей соответственно.

Почти треть — 105 млрд рублей — расходов бюджета в 2022 году поступит в районы края. Эти деньги пойдут на «повышение финансовой устойчивости, бюджетной сбалансированности и дальнейшего развития» этих территорий.

В целом же основная часть расходов — 294 млрд рублей — будет направлена на финансирование 23 государственных программ.

После принятия в первом чтении, бюджет вернули в Заксобрание, чтобы подготовить ко второму, внеся предложенные депутатами изменения.

Обновленную версию парламентарии увидят в декабре.

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