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Новый бюджет Красноярского края прошел первое чтение

Новый бюджет Красноярского края прошел первое чтение
Автор фото: Бурмистров А. В.. Иллюстрация: sobranie.info

Впервые в истории региона его доходы и расходы перевалили за три сотни миллиардов. Более трети расходных денег обещают направить в районы края.

#НОВОСТИ
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края на очередной сессии приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год.
 
Первоначально его доходная часть составляла 301,7 млрд рублей, а расходная — 311,3 млрд. Однако с учетом поправки, которую приняли тоже сегодня, эти цифры изменились на 310,1 и 329,7 млрд рублей соответственно.
 
Почти треть — 105 млрд рублей — расходов бюджета в 2022 году поступит в районы края. Эти деньги пойдут на «повышение финансовой устойчивости, бюджетной сбалансированности и дальнейшего развития» этих территорий.
 
В целом же основная часть расходов — 294 млрд рублей — будет направлена на финансирование 23 государственных программ.
 
После принятия в первом чтении, бюджет вернули в Заксобрание, чтобы подготовить ко второму, внеся предложенные депутатами изменения.
 
Обновленную версию парламентарии увидят в декабре.
 
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Автор: Петр Савельев
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