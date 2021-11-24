Егорова-младшего отпустили из СИЗО, но не освободили

Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Константину Егорову — сыну владельца компании «Сибиряк». Теперь он находится под домашним арестом.

Напомним, в начале апреля 2021 Егоров-младший был задержан в аэропорту Геленджика. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о махинациях при поставке оборудования в краевую клиническую больницу.

Все это время Константин Егоров содержался в СИЗО. Суд апелляционной инстанции изменил решение Центрального районного суда от 27 октября 2021 года, которым Егорову продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2022 года, на запрет определенных действий.

В пресс-службе ведомства пояснили, что решение было продиктовано тем, что все свидетели по делу опрошены и расследование уголовного дела практически завершено.