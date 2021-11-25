Главу красноярского ПФР оставили под арестом

Адвокаты и сам подсудимый просили смягчить меру пресечения и отпустить его под домашний арест. Но суд такой вариант не устроил.

Красноярский краевой суд отказался отпустить из-под стражи бывшего главу Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Дениса Майбороду.

Его арестовали в январе прошлого года по обвинению в совершении двух тяжких и двух особо тяжких преступлений, направленных против собственности, а также против государственной власти и интересов государственной службы, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти и пятнадцати лет соответственно. Эта мера пресечения потом неоднократно продлевалась. В последний раз Советский районный суд Красноярска оставил Майбороду под стражей до 28 января 2022 года.

Адвокаты посчитали, что суд формально отнесся к рассмотрению вопроса и не учел длительность содержания под стражей и состояние здоровья Майбороды. Они попросили суд отпустить того под домашний арест.

Однако краевой суд поддержал решение своих коллег и указал на верность их оценок состояния обвиняемого и тяжести содеянного им.

Суд апелляционной инстанции не нашел новых данных, которые могли бы послужить основанием для отмены или изменения ранее избранной Майбороде меры пресечения. А роль Майбороды в случившемся, его отношение к преступлению, о которых говорят адвокаты, доводы о его невиновности не могут являться предметом судебного разбирательства при рассмотрении меры пресечения», — говорят в краевом суде.

Таким образом Денис Майборода останется под стражей, по крайней мере, до конца января 2022 года.