Экс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИН

Бывшего начальника красноярской ФСБ Александр Калашников освободили от должности главы ФСИН, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Его место займет видный российский государственный деятель, замминистра внутренних дел РФ Аркадий Гостев.

Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — следует из другого указа.

Александр Калашников занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Красноярскому краю с мая 2017 года. 8 октября 2019 года его назначили директором Федеральной службы исполнения наказаний.

Справка

Аркадий Гостев (род. 11 февраля 1961, Шацкий район, Рязанская область) — российский государственный деятель, генерал-полковник полиции (2016), замминистра МВД (14 июня 2012 – 25 ноября 2021).

Известно, что доход замглавы МВД за 2019 год составил более 38 млн рублей. Гостев заработал в этот период в 10 раз больше, чем в 2017 году. Резкий скачок в доходах объяснялся тем, что он получил полагающуюся по закону единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья, — по словам представителя МВД Ирины Волк. Тем временем, остальные заместители главы МВД заработали 4…6 млн рублей: за 2019 год у Александра Горового доход равен 4,6 млн рублей, Михаила Ваничкина — 6,3 млн рублей, статс-секретаря Игоря Зубова — 5,3 млн рублей. Начальник следдепа МВД Александр Романов задекларировал 4,3 млн рублей.