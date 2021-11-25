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Экс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИН

Экс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИН
Иллюстрация: lenta.ru

Бывшего начальника красноярской ФСБ Александр Калашников освободили от должности главы ФСИН, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

#НОВОСТИ

Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Его место займет видный российский государственный деятель, замминистра внутренних дел РФ Аркадий Гостев.

Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — следует из другого указа.

Александр Калашников занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Красноярскому краю с мая 2017 года. 8 октября 2019 года его назначили директором Федеральной службы исполнения наказаний.

Справка

Аркадий Гостев (род. 11 февраля 1961, Шацкий район, Рязанская область) — российский государственный деятель, генерал-полковник полиции (2016), замминистра МВД (14 июня 2012 – 25 ноября 2021).

Известно, что доход замглавы МВД за 2019 год составил более 38 млн рублей. Гостев заработал в этот период в 10 раз больше, чем в 2017 году. Резкий скачок в доходах объяснялся тем, что он получил полагающуюся по закону единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья, — по словам представителя МВД Ирины Волк. Тем временем, остальные заместители главы МВД заработали 4…6 млн рублей: за 2019 год у Александра Горового доход равен 4,6 млн рублей, Михаила Ваничкина — 6,3 млн рублей, статс-секретаря Игоря Зубова — 5,3 млн рублей. Начальник следдепа МВД Александр Романов задекларировал 4,3 млн рублей.

 

 

Автор: Петр Савельев
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