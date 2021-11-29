Ноябрьский номер «Делового квартала»: все претенденты на премию «Человек года»

В свежем номере журнала представлены шорт-листы всех номинаций ежегодной премии «Человек года» по версии «Делового квартала», в этом году их больше десяти!

Сама церемония состоится 9 декабря в «Гранд холле», в этом году попасть на нее можно по билетам.

На обложке номера – Александр и Алена Вельгер, семейная пара предпринимателей. Они стали первыми в истории «Человека года» соучредителями премии. Почему они – люди будущего, читайте в «ДК».

В этом году многое в истории премии в Красноярске происходит впервые. Например, впервые сразу три номинации – «Застройщик», «Новые лица бизнеса» и «Доброе дело бизнеса» имеют соучредителей: крупные компании, которые решили поддержать номинантов, внесших значительный вклад в развитие своих отраслей.

Есть и номинация, предложенная партнером издания, это «Детские пространства», одна из сфер бизнеса, пострадавших от «коронакризиса».

Один из главных материалов номера – интервью с руководителем агентства Good Story Петром Серовым о состоянии индустрии развлечений.

Традиционно в номере – лайфхаки наших экспертов по финансам, инвестициям, стилю и здоровью.

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