Депутаты горсовета Красноярска повысили зарплату мэру

Теперь Сергей Еремин будет получать порядка 300 тысяч рублей в месяц. Принять такое решение коллегам ранее рекомендовала бюджетная комиссия горсовета.

Повышение зарплаты мэру вызвало бурные споры, сторонники разных точек зрения приводили свои аргументы, в том числе то, что бюджет не резиновый и эти деньги есть, на что потратить, что мэр недостаточно отрабатывает свою зарплату и плохо решает проблемы города. Впрочем, говорили и о том, что 250 тысяч в месяц для руководителя такого уровня – несерьезная компенсация: работать фактически круглые сутки, руководить большим хозяйством, всегда быть на связи и при всех приложенных усилиях все равно оставаться объектом критики.

В итоге три депутата выступили против такого решения, пять воздержались, за высказались 23 человека.

Стоит отметить, что за повышение зарплаты мэру выступают и многие критики городской власти.