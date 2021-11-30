Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
74,98
84,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Депутаты горсовета Красноярска повысили зарплату мэру

Депутаты горсовета Красноярска повысили зарплату мэру
Иллюстрация: www.instagram.com/eremin__krsk/

Теперь Сергей Еремин будет получать порядка 300 тысяч рублей в месяц. Принять такое решение коллегам ранее рекомендовала бюджетная комиссия горсовета.

#НОВОСТИ

Повышение зарплаты мэру вызвало бурные споры, сторонники разных точек зрения приводили свои аргументы, в том числе то, что бюджет не резиновый и эти деньги есть, на что потратить, что мэр недостаточно отрабатывает свою зарплату и плохо решает проблемы города. Впрочем, говорили и о том, что 250 тысяч в месяц для руководителя такого уровня – несерьезная компенсация: работать фактически круглые сутки, руководить большим хозяйством, всегда быть на связи и при всех приложенных усилиях все равно оставаться объектом критики.

В итоге три депутата выступили против такого решения, пять воздержались, за высказались 23 человека.

Стоит отметить, что за повышение зарплаты мэру выступают и многие критики городской власти.

Зарплата мэра города-миллионника не может быть на уровне зарплаты хорошего пиарщика, это разная нагрузка и степень ответственности, надо повышать», - прокомментировал решение горсовета член общественной палаты Красноярска Андрей Болсуновский, известный своей скептической оценкой работы мэрии.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
  • Красноярские пивовары получили награду международного конкурсаКрасноярские пивовары получили награду международного конкурса
  • Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском краеХоди «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
  • Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершеноРасследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.