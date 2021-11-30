РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

С начала пандемии ведущий российский производитель алюминия РУСАЛ направил на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку здравоохранения в регионах 8 млрд рублей.

Год назад в семи российских городах Сибири и Урала были открыты построенные на средства РУСАЛа Медицинские центры помощи и спасения для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. На строительство и оснащение медцентров всем необходимым оборудованием, включая компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, кислородные станции, аппараты лабораторной и функциональной диагностики, компания направила порядка 4 млрд рублей.

Инициатива системной поддержки региональной медицины в городах, удаленных от крупных центров и испытывающих острый дефицит квалифицированной помощи, принадлежала основателю компании и общественному деятелю Олегу Дерипаске. Решение этой задачи стало особенно актуальным в условиях пандемии.

С учетом сложности и масштабов задачи строительство было завершено в кратчайшие сроки (от 6 до 7 мес.). За год врачи медицинских центров, которые были переданы местным больницам, спасли более 13,5 тысяч человек.

После открытия медцентров компания продолжила финансировать мероприятия по борьбе с пандемией, в том числе оказывать регулярную поддержку региональным системам здравоохранения. На эти цели РУСАЛ дополнительно направил около 4 млрд рублей. Они пошли на приобретение препаратов и реактивов для лабораторий, сотен тысяч средств индивидуальной защиты, а также автомобилей скорой помощи для региональных больниц. При содействии компании для медицинского персонала регулярно проводятся онлайн-семинары с ведущими экспертами для получения актуальной информации по передовым методам лечения вируса. Уже в 2021 году РУСАЛ передал медучреждениям кислородные концентраторы и станции, которые необходимы для лечения больных в тяжелом состоянии.