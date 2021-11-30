Ушел из жизни директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин

На момент смерти ему было 48 лет.

Колодкин возглавил краевой МТС в октябре 2019 года. До этого он руководил филиалами компании в Забайкалье и Пензенской области. Карьеру же в МТС он начал в Кировской области с позиции коммерческого директора.

За большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания в Забайкалье награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Юрьевич всегда ставил перед собой масштабные цели и добивался их. Своему делу он отдавался со всей силой и энергией. Коллеги запомнят его справедливым, надежным, принципиальным.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края:

— За те несколько лет, что Александр Юрьевич руководил филиалом МТС в крае, мне довелось с ним поработать на нескольких проектах. К примеру, он очень много лично сделал для того, чтобы у нас на Севере появилась связь. Многие не хотели идти в северные проекты, но Колодкин сумел переломить ситуацию. Он активно помогал реализации проектов цифровой экономики и много в чем еще.

Александр Юрьевич был настоящим профессионалом своего дела и человеком слова, принципиальным, но справедливым. Для отрасли информационных технологий его смерть — это большая утрата.

Борис Золотарев, генеральный директор «Красноярскнефтепродукт»:

— Коллектив АО «Красноярскнефтепродукт» глубоко скорбит по поводу кончины директора филиала МТС в Красноярском крае Колодкина Александра Юрьевича. Он был добрейшим человеком, руководителем с очень высокими компетенциями и специалистом высочайшего уровня. Хоть и рабочих задач у нас с ним было немного, но все они реализовывались с максимальным качеством и строго в оговоренные сроки.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Александра Юрьевича. Светлая память об этом энергичном и радостном человеке сохранится в наших сердцах навсегда.

Сергей Чепкасов, начальник отдела связи и автоматизированных инженерных систем АО «ИСС» имени М.Ф. Решетнева

— Мы познакомились с Александром Колодкиным в апреле 2021 года на совместной встрече с руководством ПАО «МТС», посвященной Дню космонавтики. Очень располагающий к себе человек, приятный, компанейский, надежный. Великолепный профессионал, который в мельчайших подробностях мог ответить на любой технический или организационный вопрос. Поразила и приятно удивила его осведомленность в, казалось бы, совсем не его тематике — космонавтике. С большой увлеченностью рассказывал нам о событиях в этой области, а нам не оставалось ничего другого как устроить небольшую экскурсию по музею АО «ИСС» М.Ф. Решетнева, где расположены все передовые достижения отечественного спутникостроения.

Несмотря на плотный график и большой объём работы он всегда был на связи и помогал в решении самых сложных вопросов, оставаясь отзывчивым и приятным собеседником. Нет слов, чтобы выразить благодарность и глубокую скорбь родным, близким, коллегам Александра Юрьевича. От лица всего коллектива АО «ИСС» им. Решетнева выражаем соболезнование всем, кто знал этого прекрасного человека и великолепного руководителя.

Анатолий Сергеев, лидер красноярской «Точки кипения»

— Александр был очень активным человеком — горящим своим делом. Он всегда искал способ помочь, готов был включаться в новые проекты, которые он искал не только в своей сфере, но и в смежных. Очень жаль, что его жизнь оборвалась — с его открытостью и увлеченностью он мог бы свернуть горы.