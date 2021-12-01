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Как получить кредит под 5,5% годовых

Как получить кредит под 5,5% годовых
Иллюстрация: банк «Левобережный»

Сегодня процентная ставка 5,5% годовых – одна из самых низких на рынке потребительского кредитования. Такое предложение доступно почти каждому заемщику, уверяют финансисты.

Например, кредит под 5,5% годовых могут оформить как клиенты с положительной кредитной историей, участники зарплатных проектов, пенсионеры, так и новые клиенты Банка «Левобережный». Срок кредита – от полугода до 5 лет. Денежные средства можно использовать на любые цели.

Сумма кредита – от 1 до 1,5 млн рублей. Нужно оформить финансовую защиту жизни и здоровья и получить в банке дебетовую карту, если у вас ее еще нет.

Вы также можете получить в кредит менее 1 млн рублей или отказаться от страховки и оформления дебетовой карты. В этом случае ежемесячный платеж будет чуть выше. Поэтому выгоднее брать кредит на сумму от 1 млн рублей с финансовой защитой.

Кредит под 5,5% годовых можно получить до 28 декабря. Для этого оставьте заявку на сайте, в мобильном приложении BL-online или в офисе Банка «Левобережный» по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60.

По всем вопросам звоните на номер 8-800-3333-555 или обращайтесь к специалистам в офисе.

 

* Сумма кредита – от 5 тыс. руб. до 1,5 млн руб., срок – от 6 мес. до 5 лет. Ставка при оформлении фин. защиты и наличии дебетовой карты Банка «Левобережный» на момент выдачи кредита – от 5,5% до 11,5% годовых, без фин. защиты и карты – от 13,5% до 20,5% годовых. Акция действует с 17.11.2021 до 28.12.2021.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

Автор: Александр Вознесенский
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