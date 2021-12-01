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«Зайкина избушка»: зимняя премьера от Самого Музыкального

«Зайкина избушка»: зимняя премьера от Самого Музыкального
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

4 декабря в 13:00 Красноярский музыкальный театр представит премьеру – новую историю проекта «В гостях у сказки» – музыкальную сказку-игру «Зайкина избушка».

#НОВОСТИ
Композитор Михаила Дубовцев, постановка главного хормейстера театра Ларисы Сивых.

Новый спектакль будет полностью игровым, внутри него будут и логопедические кричалки, и элементы лечебной физкультуры, и упражнения нейрогимнастики. Также юные зрители смогут проявить свои инженерные способности и помочь Зайке построить его домик. И, мне кажется, эта сказка порадует детей самого разного возраста: и малышей, которым хочется покричать, похлопать в ладоши, поиграть с героями; и детей постарше, которые смогут поучаствовать в сказочной стройке и поиграть в снежки вместе с актёрами прямо во время спектакля», – рассказывает автор либретто, режиссёр и музыкальный руководитель постановки Лариса Сивых.

Несмотря на привычное название, это будет совершенно незнакомая история – про мечтательного и романтичного Зайку, который искренне восхищается всем вокруг, любит эксперименты и выращивает самую разнообразную морковку – от шуршащей до квадратной. Зрители увидят историю о мечте, которая сможет воплотиться только благодаря настоящей дружбе.

В сказке четыре персонажа: Зайка, Петух, Медведь и Лиса. Каждый по-своему уникален. У каждого своя музыкальная тема, которая соответствует характеру, поведению. Какие-то музыкальные образы появились за «пять минут». С какими-то дела обстояли сложнее. Я уверен, что многим понравится персонаж Лисы. Хотя реакцию зрителя не всегда угадаешь. Но! Если после спектакля взрослые или дети будут напевать одну или несколько мелодий в течение дня, – значит мы всё сделали правильно!» – отмечает композитор Михаил Дубовцев.

Премьера состоится в малом зале. В таких условиях, играя перед детской аудиторией, артистам необходимо быть максимально убедительными и искренними, чтобы с первых минут погрузить мальчишек и девчонок в сказочную атмосферу.

Проект реализуется при поддержке детского центра «Совёнок».

Авторы и постановочная команда: композитор – Михаил Дубовцев, автор либретто, режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель – Лариса Сивых, аранжировщик – Данила Журавлёв, художник-постановщик – Жанна Семенюк, хореограф-постановщик – Игорь Сметанин.

Билеты в кассе и на сайте театра.

 

Автор: Петр Савельев
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