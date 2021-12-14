О налогах инвестора и лайфхаках

По закону все граждане России обязаны платить с доходов от инвестиций НДФЛ, однако есть много легальных способов сократить эти расходы.

О налоговых преимуществах для частных инвесторов рассказал исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Новосибирске Василий Клепиков.

Сколько платит инвестор

Инвестиции в ценные бумаги могут принести потенциальную доходность существенно выше, чем банковские вклады. Однако с налога на полученный доход все равно придется заплатить налоги. Причем это касается не только доходов, полученных от продажи акций или облигаций, но и дивидендов по акциям, а с этого года НДФЛ придется платить и с купонов по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям. Исключение: облигации, купленные до 31 декабря 2020-го.

С 2021 года произошли изменения в налоговой системе, и если до сих пор доход от вложений в ценные бумаги облагался по ставке НДФЛ в 13%, то теперь размер налогового платежа напрямую связан с суммой полученной прибыли. Например, если ваш доход превысит 5 млн рублей за год, придется уплатить государству налог по ставке в 15%.

При этом налог может взиматься не только если вы, скажем, продали бумаги и получили прибыль, но и с курсовой разницы. Даже если вы купили 100 акций иностранной компании по 100 долларов и через какое-то время решили их продать по той же цене, в случае, если курс доллара за это время вырос, все равно будет считаться, что вы получили доход. Это связано с тем, что все расчеты в нашей стране, включая налоговые платежи, производятся в рублях, поэтому с дохода, полученного от иностранной валюты, инвестору также придется перечислить НДФЛ.

А если открыть вклад?

Многие люди сейчас задумываются о том, чтобы открыть банковский вклад. Ставки по депозитам в банках постепенно догоняют инфляцию: по данным ЦБ, в конце ноября максимальная ставка в топ-10 банках составляла 7,16%. В рамках акций можно найти предложения от банков с более высокой доходностью.

Однако если раньше вкладчик мог спокойно забрать все полученные проценты себе, то сейчас этим доходом придется поделиться с государством. Схитрить, например, открыв счета в разных банках, не получится, ведь учитываться будет суммарный доход со всех вкладов (за исключением эскроу-счетов и счетов с доходностью ниже 1%). Прежде всего это коснется вкладов свыше 1 млн рублей, а таких, если верить данным Агентства по страхованию вкладов, в российских банках было открыто около 5,1 млн. На них находится почти 18 млрд трлн рублей, или более половины всех средств на счетах физлиц.

По итогам этого года размер дохода, не подлежащего налогообложению, составит 42,5 тысячи рублей. За все, что вкладчик получил свыше этой суммы, придется платить. Особенно новый налог будет ощутим для тех, кто использует вклад для долгосрочных накоплений, например, чтобы в будущем купить квартиру или сформировать капитал для обучения детей. В этом случае чем больше будут сумма и доходность вклада, который вы используете для достижения своей цели, тем больше налогов придется заплатить государству. Например, со вклада в 5 млн рублей с капитализацией процентов, размещенного под 5% годовых, придется отдать в следующем году около 27,7 тысячи рублей. Так что, если планируете вкладывать капитал не один год, а несколько лет, расходы на налоги могут оказаться весьма значительными.

Инвестируйте экономно

В отличие от вкладчиков у инвесторов в ценные бумаги существует возможность существенно снизить налоговые расходы или даже вовсе не платить в казну налог с полученных доходов. Например, по закону владелец акций (это касается и акций иностранных компаний, обращающихся на российских биржах) или облигаций, обращающихся на бирже, может не платить налог с дохода при их продаже, если они были приобретены не ранее 2014 года и находились в его владении свыше трех лет.

Максимальный размер льготы за долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) составит 3 млн за каждый год владения. То есть если вы, скажем, купили акции в 2018 году и сейчас решили их продать, вы сможете вывести из-под налогообложения доход в размере 12 млн рублей. Если инвестор до продажи в течение 5 лет непрерывно владел акциями, НДФЛ платить не нужно независимо от полученного дохода.

Врезка. Если вы являетесь клиентом УК и инвестируете в ПИФы или биржевые фонды, у вас также есть отличная возможность не платить налог с полученного дохода. По закону для пайщиков биржевых и открытых фондов тоже существует льгота за долгосрочное владение ценными бумагами. Рассчитывается она так же, как для обращающихся ценных бумаг: государство освобождает от налога доход в размере 3 млн рублей за каждый год владения. В отношении иностранных ETF подобные налоговые льготы не действуют, даже если бумаги обращаются на отечественных фондовых площадках.

Дополнительным удобством для пайщиков ПИФов и владельцев ИИС является то, что УК, как и банк, выполняет роль налогового агента. Это означает, что управляющая компания не только будет строго следить за тем, чтобы инвесторы в срок и в полном объеме заплатили налоги (это происходит автоматически, без участия инвестора), но и обеспечит всю необходимую поддержку.

Льгота за долгосрочное владение бумагами действует независимо от того, пользуетесь вы брокерским счетом или инвестируете в рамках стратегии доверительного управления. В этом случае инвестор также может оформить в управляющей компании ИИС. Если сумма инвестиций составляет не более 400 тысяч рублей в год, можно воспользоваться вычетом типа «А», или вычетом на взнос. Максимальная сумма к возврату составит 52 тысячи рублей в год, причем пользоваться вычетом можно ежегодно. Важно соблюдать несколько условий: не выводить активы со счета ранее трех лет и иметь официально подтвержденный доход.

Если вы планируете вкладывать больше, возможно, стоит воспользоваться налоговым вычетом типа «Б», или вычетом на полученный доход. Его можно получить по истечении трех лет (при условии, что не использовался другой тип вычета и средства со счета не выводились), при этом максимальная сумма не ограничена. То есть весь полученный доход останется у вас. Правда, правила ИИС предполагают, что в год инвестор может внести на счет не более 1 млн рублей. Зато инвестировать средства можно в любые активы, включая паи биржевых фондов, иностранные акции, евробонды и так далее.

Как использовать убытки

Если ваши инвестиции принесли убыток в этом или прошлом году, не нужно расстраиваться. Для вас это отличная возможность сэкономить на налогах, использовав специальную преференцию: перенос убытков на будущие периоды. Это позволяет снизить налоговые выплаты в перспективе и таким образом обратить ваш убыток в прибыль.

Допустим, в этом году стоимость акций, которыми вы владели, снизилась. По итогам года у вас образовался убыток в 100 тысяч рублей. Этот убыток вы можете использовать в будущем, если получите доход от продажи акций или других обращающихся на бирже ценных бумаг. Например, если доход от продажи ценных бумаг в следующем году составит 120 тысяч рублей, то НДФЛ придется платить только с суммы в 20 тысяч рублей. Если доход был ниже суммы убытка, то остаток можно использовать в будущем для уменьшения налоговой базы.

При использовании этой налоговой льготы следует помнить о нескольких правилах. Во-первых, переносить убыток можно в течение нескольких лет (например, если прибыль, которую вы получили в следующем году, была ниже суммы убытка за предыдущий год, остаток можно перенести). Во-вторых, при переносе убытка финансовый результат учитывается отдельно по разным инструментам: вы можете учесть убыток для снижения налога по акциям или облигациям только для таких же обращающихся бумаг, по производным финансовым инструментам убыток засчитан не будет. Также не работает правило переноса убытков для инструментов, которые не торгуются на бирже.