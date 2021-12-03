Ольга Свежинская: производитель упаковки против оверпэкинга

Оверпэкинг — термин, обозначающий избыточность упаковки в нашей жизни. Пожалуй, самая яркая иллюстрация этого явления — поднимаемые ветром полиэтиленовые пакеты.

По мнению основателя компании «Пакетмаркет» Ольги Свежинской, минимизировать негативное влияние упаковки на окружающую среду призваны… ее производители. Рассказываем, как и почему это делается на красноярском производстве.

Компания «Пакетмаркет» производит 12 видов пищевой и непищевой упаковки. Несколько лет назад по инициативе Ольги Свежинской производство компании выбрало курс на экологичную продукцию.

Идея производства экологичной упаковки давно не давала мне покоя. Сегодня мало делать просто качественную, удобную продукцию. Экологичность становится важным маркером для бизнеса», — говорит Ольга Свежинская.

Убедить партнеров в необходимости инвестиций в производство экологичной упаковки — разлагаемой и сделанной с использованием вторичного сырья, удалось не сразу. Однако со временем стало очевидным: только этот путь является правильным.

Что же такое экологичная упаковка сегодня? К ней относится та продукция, которая минимально влияет на окружающую среду в течение своего жизненного цикла. Оценить это можно по нескольким параметрам: использование вторичного сырья, возможность повторного использования, безопасность для человека, функциональность и наличие инфраструктуры для сбора. Сегодня материалов, которые на 100 % соответствуют этим рекомендациям, не существует. Но в доставке продуктов без упаковки и пакетов пока не обойтись, поэтому Ольга Свежинская решила, что бездействовать нельзя и «слона можно есть и небольшой ложкой».

Пять лет назад было закуплено оборудование, позволяющее использовать вторичное сырье. Полиэтиленовые пакеты проходят несколько жизненных циклов. Сначала приходят в мир потребления, а после возвращаются… в огромные пятнадцатикубовые чаны для отмывки. Далее перерабатываются во фракции, которые добавляются в первичное сырье. Если использовать вторичные материалы полностью, изделие сильно потеряет в качестве. Пока экологичные примеси не превышают 30 %. Но и это весомый вклад в снижение оверпэкинга. Также «Пакетмаркет» производит биоразлагаемые пакеты. И хотя они не признаны стопроцентной экологической альтернативой, это тоже шаг в сторону мира без пластика.

Сегодня мы перерабатываем 130 тонн вторичного сырья. Но можем «переварить» еще столько же. А в планах на два ближайших года — увеличение производственных мощностей и расширение площадей», — рассказывает руководитель компании.

«Пакетмаркет» специализируется в сегменте B2B: поставляет упаковку, расходные материалы производственным, клининговым, медицинским компаниям, спортивным и детским учреждениям. Производит «товар на полку» для торговых сетей. Обеспечивает организации в сфере HoReCa (гостиницы, отели, кафе) одноразовой посудой, салфетками и всем необходимым для быстрого и качественного обслуживания посетителей. Сбор и прием вторичного сырья также происходит по принципу В2В: принимается и покупается у компаний и организаций, которым необходимо освободиться от использованной упаковки. Прежде всего это полиэтиленовые мешки разного формата.

Многим кажется, что упаковка — это прежде всего то, что каждый из нас приносит домой из супермаркета. Однако любой вид деятельности обрастает тоннами пластика и других неразлагаемых отходов. Вы когда-нибудь думали, сколько использованных бахил ежедневно выдает в мир каждое медицинское учреждение? В последние годы настоящим бедствием стали одноразовые маски — их чаще встретишь валяющимися на земле, чем полиэтиленовый пакет. Думаю, человечество со временем придет к тому, что придумает упаковку, которая совсем не наносит вред окружающему миру. Но пока наша задача — снизить те негативные последствия, которые мы имеем», — считает Ольга Свежинская.

Своей отдушиной в бизнесе Ольга называет бумажное производство «Пакетмаркета». Салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца. Сейчас компания производит более 200 наименований полиэтиленовой и бумажно-гигиенической продукции под торговыми марками Pakleen и svEzhinsky. И это не предел.

— Очень люблю наше бумажное производство, и в планах выход на еще более высокое качество при вполне лояльной цене. Впрочем, когда вижу в офисах, клиниках, на предприятиях наши зеленые пакеты, тоже всегда радуюсь. Мы не просто так выбрали этот цвет. Это наш сигнал: давайте беречь природу.