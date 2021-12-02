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Конкурс: рисуем свой заколдованный город вместе с Самым Музыкальным

Конкурс: рисуем свой заколдованный город вместе с Самым Музыкальным
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Совсем недавно Музыкальный театр представил премьеру семейного мюзикла «Заколдованный город» Егора Шашина и Евгения Муравьева. Теперь изобразить сказочный мир предлагают и юным красноярцам.

#НОВОСТИ

До 7 декабря в Самом Музыкальном принимают заявки на городской конкурс детских рисунков «Мой заколдованный город». Мальчишкам и девчонкам в возрасте от 6 до 14 лет (включительно) предстоит нарисовать на бумаге своё видение волшебного заколдованного города.

Конкурс проходит в несколько этапов:

  • до 7 декабря (включительно) – прием заявок и сканированных версий рисунков на электронный адрес konkurs_muztk@bk.ru;
  • 8-19 декабря – работа жюри;
  • 20 декабря – объявление результатов.

Подведение итогов конкурса состоится в двух возрастных группах – от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Жюри обратит внимание на содержательность и соответствие рисунка теме конкурса, самостоятельность и творческий подход ребят при выполнении задания, оригинальность раскрытия темы, художественный уровень и эстетическое оформление работ.

В каждой возрастной категории определят победителя и двух призеров. Им вручат грамоты и призы. О дате и времени проведения церемонии награждения будет объявлено дополнительно. Остальные участники будут отмечены электронными благодарственными письмами.

С 20 декабря 2021 по 10 января 2022 года на сайте театра и страницах в социальных сетях будет организована онлайн-выставка работ участников и победителей конкурса.

Подробная информация и технические требования к заявкам представлены в Положении о конкурсе на сайте театра в разделе «Проекты». Справки по телефону: 218-16-97 или по электронной почте konkurs_muztk@bk.ru.

 

Автор: Петр Савельев
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