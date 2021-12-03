Скончался Виктор Коротченко — один из богатейших бизнесменов Ачинска

Говорят, что последние две недели бизнесмен боролся с коронавирусом. На момент смерти ему был 61 год.

Ачинский бизнесмен Виктор Коротченко скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил «Запад24».

По информации издания, Коротченко последние две недели болел COVID-19, от которого лечился в Красноярске. Его супруга также сейчас находится в тяжелом состоянии в одном из красноярский ковидных госпиталей.

По данным сервиса «Зачестныйбизнес», Виктор Коротченко был учредителем двух компаний — «Причулымье» и «Сервис». Они были зарегистрированы в Ачинске в 2001 и 1996 годах соответственно. В их видах деятельности указаны строительство дорог, торговля топливом и автозапчастями, техобслуживание автомобилей и общепит. Также известно, что Коротченко принадлежала сеть из примерно сотни АЗС.

По данным анонимного источника НГС24, состояние Виктора Коротченко измеряется «десятками, а может и сотнями миллионов». Плюс к этому он владел недвижимостью в Таиланде.