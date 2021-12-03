Алексей Машегов уходит руководить пресс-службой Заксобрания

Главный редактор «Городских новостей» после Нового года переходит на новую должность. Как сообщили источники DK.ru, в пресс-службе ЗС Машегов намерен полностью изменить работу с соцсетями.

О том, что редактор главной городской газеты меняет место и профиль работы, сообщила главная краевая газета «Наш Красноярский край». По информации издания, преемник Алексея Машегова уже найден, но его имя не раскрывается. Пресс-службу ЗС в настоящее время возглавляет Галина Кулиева.

По данным DK.ru, на новом месте работы Алексей Машегов намерен полностью перестроить работу с социальными сетями краевого парламента, «взорвать» контент и расширить количество площадок. Не исключено, что «новая сетевая политика» ознаменуется также сменой подрядчика.

Напомним, до «Горновостей» Алексей Машегов возглавлял департамент информационной политики мэрии Красноярска. На это место работы он пришел с должности главного редактора «Делового квартала» в Красноярске.