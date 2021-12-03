Детская школа искусств из села в Красноярском крае стала лучшей в России

В Москве наградили победителей общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств», который проводится федеральным Министерством культуры ежегодно.

Лучшей сельской детской школой искусств стала Каратузская ДШИ. Награду директору Татьяне Сомовой вручила в Бетховенском зале Большого театра России Министр культуры РФ Ольга Любимова. Кроме диплома школа получила миллион рублей на развитие.

В 2020 году лучшей в стране была признана красноярская детская художественная школа № 1 имени Василия Сурикова.

Каратузская детская школа искусств неоднократно доказывала высокий уровень преподавания. В 2019 году она стала победителем краевого конкурса «Вдохновение» с премией в размере сто тысяч рублей на укрепление материально-технической базы, а также была награждена самой высокой муниципальной наградой – Почётным Знаком отличия «За заслуги перед Каратузским районом». ДШИ дважды выигрывала краевой конкурс, определяющий лучшую сельскую детскую школу искусств. Воспитанница школы пианистка Екатерина Чахлова стала обладателем Премии Губернатора Красноярского края. В 2015-2016 учебном году образцовый вокально-хоровой ансамбль «Конфетти» завоевал Золотой кубок Чемпионата Сибирского федерального округа по хоровому искусству в Новосибирске.