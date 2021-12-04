Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жилье

Министр строительства Михаил Рабушко прокомментировал рост цен на жилье в новостройках. По его мнению, особую роль сыграла льготная ипотека.

По данным Крайстата, средняя стоимость за 1 квадратный метр жилья за третий квартал этого года составила 90 642 рублей. Для сравнения, в прошлом году она немного превышала 78 тыс.

Г-н Рабушко, комментируя существенный рост отметил, что повышение связано с несколькими причинами. Это рост цен на стройматериалы, инфляция и льготная ипотека.

Причины роста мы видим в пользующейся большим спросом льготной ипотеке, вовлечении материнского капитала и растущей инфляции, а также вследствие значительного роста цен на строительные материалы», — отметил руководитель минстроя.

Добавим, общий ввод многоквартирных жилых домов по итогу 2021 года прогнозируется в размере 820 тыс. кв. метров – это 109% к аналогичному периоду 2020 года.