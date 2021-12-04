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Март в декабре: придут ли морозы в Красноярск

Март в декабре: придут ли морозы в Красноярск
Иллюстрация: Yandex

Аномально теплое начало декабря в Красноярске больше похоже на март. Синоптики говорят, что оттепель так просто не уйдет.

#НОВОСТИ

Нас ждут температурные качели. То ударят морозы, то снова капель и подтаявший лед.

В воскресенье в Красноярск все-таки придет зимняя погода. При этом ветер станет не таким порывистым. Уже днем 5 декабря термометры покажут до – 7°C.  

Однако в начале новой недели в Красноярске снова потеплеет, ожидаются плюсовые температуры. В понедельник и вторник синоптики обещают до + 3°C и снег с дождем. Но уже со среды Красноярск ждет резкое похолодание — до -19 °C ночью и до -14°C днем. Морозы придут вместе с резкими порывами ветра.  

Автор: Петр Савельев
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