РУСАЛ открыл в Красноярске ещё один новый офис для сотрудников

На территории Красноярского алюминиевого завода состоялось торжественное открытие нового офиса для персонала РУСАЛ Менеджмент. Всего здесь будут работать 280 человек.

Это сотрудники, работающие в дирекциях по качеству, занимающиеся вопросами финансов и коммерции, сбыта, персонала.

Офис оборудован новой удобной мебелью, всей необходимой оргтехникой. Новая столовая так же оснащена современным оборудованием. Помимо рабочих кабинетов в новом офисе организованы современные переговорные офисы, лаунж-зоны, гардеробные комнаты. Отдельное здание площадью 4730,0 кв. м. построено с нуля за 15 месяцев компанией СтройИнжиниринг. Первый день в новом офисе для сотрудников стал праздничным. Компания с учетом противоэпидемических мер организовала небольшие поздравления для каждого сотрудника, приветственный кофе. В новом офисе в день открытия организовали фотозону, чтобы сотрудники смогли сделать памятные снимки.

Руководство прекрасно понимало, что для сотрудников смена места жительства большой стресс, поэтому старалось его минимизировать, взяв на себя обязательства об оплате релокационного пакета всех сотрудников: перевоз сотрудника и его семьи, их вещей, поиск квартир в аренду, компенсация стоимости аренды жилья, помощь с определением ребенка в детский сад, школу, - рассказывает Андрей Руппель, директор департамента по работе с региональными активами. - Когда решены основные проблемы, сотруднику легче выходить на новое место работы и эффективно работать.

Новые офисные пространства компания открывает для сотрудников центрального офиса, переехавших в Сибирь по программе релокации. Об идее перевода части персонала из Москвы в Сибирь говорил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. В Сибири сосредоточены основные активы РУСАЛа: Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Новокузнеций, Иркутский и Братский алюминиевые заводы. А также достраиваются и запускаются новейшие предприятия компании и отрасли – Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы.

Виталий Лебедев, руководитель направления Департамента качества закупок, переехал в Красноярск из Петербурга. Говорит, что на принятие решения ушло не более двух дней, и через неделю коренной петербуржец сел в свой автомобиль и отправился из Петербурга в Сибирь, проехав за четыре дня пять тысяч километров. Проживая здесь с весны, Виталий смог оценить и местные природные красоты, и ритм большого города, который привычен. Ему кажется, что он проживает просто в новом районе Петербурга:

У меня полностью оборудовано рабочее место, мне комфортно работать. Один из плюсов этого офиса – ковролин на полу, который глушит посторонний шум, звукопоглощающие потолки, мне для частых телефонных переговоров с поставщиками это очень важно.

Переезд управленческого состава компании - это, в первую очередь, создание новых рабочих мест в Красноярске. РУСАЛу всегда необходимы высококвалифицированные специалисты. А пока переезд сотрудников центрального офиса продолжается согласно установленному графику.