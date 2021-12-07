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Взял смартфон — сходил за хлебушком… и мясом

Взял смартфон — сходил за хлебушком… и мясом
Иллюстрация: Мясничий

Все увереннее Россия устанавливает свои позиции в e-commerce. Бизнес ориентируется на тренды — переходит в сегмент интернет-торговли: в маркетплейсы и онлайн-магазины.

Потребители все чаще отправляются за покупками не в соседний магазин, а в онлайн-маркеты. Возможность выбрать и купить все необходимое, не выходя из дома, — быстро и удобно — вполне естественно привлекает среднестатистического покупателя.

Маркетплейсы и онлайн-магазины экономят время, позволяя изучить и сравнить товары разных брендов «не отходя от кассы». Интернет-покупки набирают популярность и существенный фактор, сыгравший в их пользу, — популяризация продуктов питания в e-commerce. Ведь, как известно, начиналась онлайн-торговля с продажи книг, постепенно прирастая непродовольствием.

Раньше продавать съестное было риском. Не позволяли сроки доставки, недоверие покупателя к условиям хранения и качеству продукта. Сегодня ситуация изменилась — в топ покупательских запросов попали как раз продовольственные товары. А в частности, мясная консервация — готовые блюда в банках ресторанного качества. Сегмент прирастает в продажах ежемесячно.

Так, например, бренд «Мясничий» продемонстрировал существенный прирост по отношению к октябрю. Большую часть проданного объема в ноябре обеспечили Ozon и интернет-магазин Мясничий.онлайн.

В прошлом месяце «Мясничий» стал №1 по продажам в категории мясной консервации на Ozon. В октябре же бренд оказался лидером продаж в категории. Сегодня на Ozon 34 вида продукции «Мясничий» отмечены знаком «Бестселлер» — маркировка отображается автоматически по результатам продаж за последние 30 дней в карточке товаров, являющихся драйверами развития категории.

Взял смартфон — сходил за хлебушком… и мясом 1

 

Шире круг

Качественные продукты красноярского производства становятся все востребованнее. И если раньше речь шла о паре российских городов, то сейчас компания плотно вплетается в международный рынок.

«Мясничий» регулярно расширяет торговую географию. И продажи на том же Ozon давно вышли за пределы России. Экспортное направление стартовало с поставок в Белоруссию и Казахстан. Чуть позже сотрудничество было установлено с Арменией, Киргизией и Узбекистаном. В ноябре новым партнером и заказчиком готовых супов «Мясничий» через Wildberries стал Израиль.

Взял смартфон — сходил за хлебушком… и мясом 2

Помимо продаж на Оzon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Лавка и Мясничий.онлайн в ноябре стартовали продажи на СберМегаМаркет и в мобильном приложении «Мясничий», доступном для скачивания в AppStore Google Play. Это ещё один эффективный инструмент в трендовом направлении e-commerce.

Приложение по сути является прямым каналом взаимодействия покупателя и поставщика. Клиент получает возможность выстраивать диалог с производителем без посредников, что существенно ускоряет закупочный процесс. Как для частных лиц, так и для крупных компаний, нацеленных на оптовые объемы.

Взял смартфон — сходил за хлебушком… и мясом 3

 

Автор: Александр Вознесенский
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