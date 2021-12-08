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Красноярский край «заказал» строительство трех инфекционных госпиталей

Красноярский край «заказал» строительство трех инфекционных госпиталей
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

На пике пандемии в антиковидных госпиталях края разворачивалось до 8 тысяч коек, но нужно еще. Соответствующая заявка уже отправлена в профильное министерство.

#НОВОСТИ
Правительство Красноярского края подало заявку в Минздрав РФ на строительство в регионе трех инфекционных госпиталей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление губернатора края Александра Усса на координационном совете по борьбе с COVID-19.
Есть острая необходимость в строительстве трех инфекционных госпиталей. Соответствующие заявки отправлены в Минздрав РФ, и, я надеюсь, что они будут поддержаны», — сказал Усс.
По словам губернатора, на пике эпидемии в крае разворачивали до восьми тысяч инфекционных коек, а в период четвертой волны их было порядка шести тысяч. По данным регионального Минздрава, каждый из новых госпиталей будет рассчитан на 100 коек. В каких районах края их планируют построить, не сообщается.
 
По состоянию на 7 декабря 2021 года Красноярский край занимает девятое место в России по распространению COVID-19 (157 819 человек) и четвертое — по количеству вновь заболевших (781 человек). По Сибири же это самые большие показатели среди регионов округа.
 
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Автор: Петр Савельев
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