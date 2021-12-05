В Красноярском крае снизилась заболеваемость коронавирусом
В Красноярске за субботу выявили 178 случаев коронавируса, а во всем крае — 711, что на 63 меньше, чем днем ранее.
Всего в крае зарегистрировано 155 569 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом.
В течение суток умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом — это на 5 человек, чем в пятницу.
Закрыли больничные листы за день 752 человек (общее число вылечившихся — 139 113).
Амбулаторно лечатся 55 139 контактных (+4 109 за сутки).
Карантин закончен у 4 356 жителей.
Тестов на коронавирус в крае сделано за все время пандемии — 4 355 847.
Уровень вакцинации в регионе составляет 51,4%, — сообщает оперативный штаб.
Первый компонент вакцины есть у 1 315 483 жителей края, второй у 1 139 805.
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