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В Красноярском крае снизилась заболеваемость коронавирусом

В Красноярском крае снизилась заболеваемость коронавирусом
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярске за субботу выявили 178 случаев коронавируса, а во всем крае — 711, что на 63 меньше, чем днем ранее.

#НОВОСТИ

Всего в крае зарегистрировано 155 569 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом.

В течение суток умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом — это на 5 человек, чем в пятницу.

Закрыли больничные листы за день 752 человек (общее число вылечившихся — 139 113).

Амбулаторно лечатся 55 139 контактных (+4 109 за сутки).

Карантин закончен у 4 356 жителей.

Тестов на коронавирус в крае сделано за все время пандемии — 4 355 847.

Уровень вакцинации в регионе составляет 51,4%, — сообщает оперативный штаб.

Первый компонент вакцины есть у 1 315 483 жителей края, второй у 1 139 805.

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Автор: Петр Савельев
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