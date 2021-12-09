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Новые клиники в Красноярске и за его пределами – вручена номинация «Частная медицина»

Новые клиники в Красноярске и за его пределами – вручена номинация «Частная медицина»
Иллюстрация: коллаж ДК

Работа по ковидному направлению, открытие новых отделений, запуск филиалов за пределами Красноярска – 2021 год на рынке частной медицины региона был богат на события и вызовы.

#НОВОСТИ

В число соискателей премии «Человек года» в отраслевой номинации вошли руководители пяти частных медучереждений города: четыре из них – это многопрофильные клиники, пятое – медицинская лаборатория.

По итогам экспертного голосования тройка лидеров выглядела следующим образом:

- Татьяна Скороходова, «Центр лабораторных технологий АБВ»;

- Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии» и др.;

- Светлана Сыромятникова, «Три сердца».

Имя победителя номинации «Частная медицина» назвал президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев.

Им стал Михаил Смирнов, под руководством которого сегодня развиваются клиники TERVE, «Центр современной кардиологии» и другие проекты. Так, в сентябре 2020-го в рамках государственно-частного партнерства в городе Шарыпово открыт «Сосудистый хирургический центр», где лечение инфарктов и инсультов могут пройти жители Шарыповского, Ужурского и Балахтинского районов края. Сеть российско-финских медицинских центров TERVE приросла филиалом в Санкт-Петербурге, в Красноярске запущен новый формат работы клиник - TERVE-Lab, сети малых медицинских офисов у дома. В августе 2021 года открыт многопрофильный «Центр эндоваскулярных технологий», где по современным международным стандартам осуществляется диагностика и лечение с венозных и гинекологических заболеваний.

 

Автор: Петр Савельев
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