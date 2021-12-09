Человек года: амбассадором бренда стала Анна Жираткова

Номинация «Амбассадор бренда» одна из самых обсуждаемых на премии «Человек года». Ведь там соревнуются предприниматели, которые стали публичными и медийными персонами.

В этом году в номинации одержала победу Анна Жираткова, основатель энергокомпании «Про-Ток». Она уже неоднократно входила в шорты номинации, а в прошлом году попала в тройку лидеров. В 2021-м Анна Жираткова номинировалась также в «Промышленнике года». Однако победа ждала ее в «амбассадорах».

Статуэтку — символ премии — победителю вручила Наталья Перевозчикова, генеральный директор Группы компаний «Евростиль», владелица бутика «Луиза Спагноли». И это не случайно, ведь личный бренд — это еще и проявленный индивидуальный стиль.