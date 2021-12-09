Человек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательства

Основатель парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуше уже второй раз одерживает победу в премии «Человек года». В 2015 году она стала лидером номинации «Детский бизнес».

Номинация «За заслуги в развитии предпринимательства» впервые появилась в 2019 по инициативе победителей предыдущих лет в главной премии. В 2020 году номинация находилась в резерве. Однако сейчас эксперты приняли решение возобновить номинирование.

Победителем стала Моника Дюсуше, известный красноярский предприниматель, основатель парка «Остров Сокровищ», который снискал немало федеральных и международных наград.

Чтобы поздравить Монику Дюсуше и вручить символ победы, на сцену вышел Андрей Болсуновский — основатель фермерского хозяйства «Коза-Дереза». К слову, он также побеждал в номинации «Сельхозпроизводитель года».