Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.12
73,59
83,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Человек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательства

Человек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательства
Иллюстрация: коллаж ДК

Основатель парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуше уже второй раз одерживает победу в премии «Человек года». В 2015 году она стала лидером номинации «Детский бизнес».

#НОВОСТИ
Номинация «За заслуги в развитии предпринимательства» впервые появилась в 2019 по инициативе победителей предыдущих лет в главной премии. В 2020 году номинация находилась в резерве. Однако сейчас эксперты приняли решение возобновить номинирование.
Победителем стала Моника Дюсуше, известный красноярский предприниматель, основатель парка «Остров Сокровищ», который снискал немало федеральных и международных наград.
Чтобы поздравить Монику Дюсуше и вручить символ победы, на сцену вышел Андрей Болсуновский — основатель фермерского хозяйства «Коза-Дереза». К слову, он также побеждал в номинации «Сельхозпроизводитель года».
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сыр, сосиски и голубцы: в Красноярске назвали лучшие продукты годаСыр, сосиски и голубцы: в Красноярске назвали лучшие продукты года
  • Снести химкомбинат «Енисей» захотел только один подрядчикСнести химкомбинат «Енисей» захотел только один подрядчик
  • Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»
  • Крупнейшую УК Красноярска подозревают в хищении бюджетных средствКрупнейшую УК Красноярска подозревают в хищении бюджетных средств
  • РУСАЛ открыл в Красноярске ещё один новый офис для сотрудниковРУСАЛ открыл в Красноярске ещё один новый офис для сотрудников
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.