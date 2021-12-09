В Красноярске объявили промышленника года
В шорт-лист номинации в 2021 году вошли семь предприятий края и их руководители. Эксперты номинации оценивали не только производственные достижения, но и общий вклад в развитие региона.
В тройку лидеров по итогам голосования экспертного совета вошли:
- Евгений Курьянов, Красноярский алюминиевый завод;
- Константин Казарин, «Атомзнак», «Система»;
- Яков Яланский, Комбинат «Волна».
Победителя объявил Егор Лысенко, руководитель сибирского офиса международной юридической компании Пепеляев и партнеры.
«Промышленником года» был назван управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.
Предприятие последовательно держит курс на улучшение экологических показателей и производство продукции высоких переделов, увеличивает объем продукции с добавленной стоимостью и сплавов. В 2021 году стартовала программа перестройки КрАЗа, которая предусматривает замену электролизеров и переход на технологию обожженного анода. Обновленный завод будет потреблять на 16,5% меньше электроэнергии, чем сейчас.
Премия «Человек года» в 2021 году вручается уже в 12 раз. Ее организатором и учредителем является журнал «Деловой квартал».
Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.