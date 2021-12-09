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В Красноярске объявили промышленника года

В Красноярске объявили промышленника года
Иллюстрация: коллаж ДК

В шорт-лист номинации в 2021 году вошли семь предприятий края и их руководители. Эксперты номинации оценивали не только производственные достижения, но и общий вклад в развитие региона.

#НОВОСТИ

В тройку лидеров по итогам голосования экспертного совета вошли:

- Евгений Курьянов, Красноярский алюминиевый завод;

- Константин Казарин, «Атомзнак», «Система»;

- Яков Яланский, Комбинат «Волна».

Победителя объявил Егор Лысенко, руководитель сибирского офиса международной юридической компании Пепеляев и партнеры.

«Промышленником года» был назван управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

Предприятие последовательно держит курс на улучшение экологических показателей и производство продукции высоких переделов, увеличивает объем продукции с добавленной стоимостью и сплавов. В 2021 году стартовала программа перестройки КрАЗа, которая предусматривает замену электролизеров и переход на технологию обожженного анода. Обновленный завод будет потреблять на 16,5% меньше электроэнергии, чем сейчас.

Премия «Человек года» в 2021 году вручается уже в 12 раз. Ее организатором и учредителем является журнал «Деловой квартал».

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.

 

 

Автор: Петр Савельев
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