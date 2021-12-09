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Красноярская культура доросла до Бродвея: кто стал человеком года?

Красноярская культура доросла до Бродвея: кто стал человеком года?
Иллюстрация: коллаж ДК

В номинации «Культура. Частные проекты» соседями оказались и концертные проекты, и выставки, и пешеходные экскурсии, и арт-лаборатории. Эксперты отобрали в шорт-лист 10 претендентов.

#НОВОСТИ

Главными критериями оценки стали в том числе общественный резонанс и культурная значимость проекта. В тройке лидеров оказались:

Мария Булатова, независимый театр «Вспышка», резиденция «АванПост»;

Марина Вишневская, актриса, продюсер, проект ACADEMY от BROADWAY KIDS;

Наталья Сипетая, выставочный проект «Настроение эпохи. ХХ век глазами Родченко и Лагранжа».

Победителя объявили Бахром Музафаров, основатель центра эстетической и функциональной стоматологии «Галерея Улыбок» и Кристина Вишневская, директор клиники. Обладателем премии «Человек года» стала Марина Вишневская, актриса и продюсер. Она открыла в Красноярске музыкально-театральную лабораторию для детей и подростков 9-16 лет BROADWAY KIDS. Вместе с педагогами, хореографами, режиссерами меньше чем за полгода воспитанники академии создали авторский мюзикл по стандартам бродвейских постановок, которые значительно отличаются от российских традиций музыкального театра.

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.

 

Автор: Петр Савельев
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