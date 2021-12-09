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«Доброе дело бизнеса»: назван обладатель премии «Человек года»

«Доброе дело бизнеса»: назван обладатель премии «Человек года»
Иллюстрация: коллаж ДК

Впервые в истории премии у этой номинации появился соучредитель – Красноярское отделение банка СБЕР, социальные программы которого давно стали стандартом для отрасли.

#НОВОСТИ

В номинации отмечены благотворительные проекты, связанные не только с поддержкой малообеспеченных людей или людей с инвалидностью, в шорт-лист вошли также экологические инициативы бизнеса. Основными критериями оценки стали не суммы помощи, а системность и следование принципам добросовестной благотворительности: сбор средств и организация поддержки не через личные карты и счета, а через легальные институты благотворительности.

В шорт-лист были отобраны 10 проектов, всего эксперты заявили в номинацию более 20. Некоторые из них были отсеяны на стадии обсуждения «по уважительной причине»: они уже стали обладателями премии «Человек года» прошлых лет.

В тройке лидеров оказались:

  • Роман Ворошилов, Лизинговая компания «Дельта»;
  • Сергей Николаенко, «Клиника профессора Николаенко»;
  • Роман Нагибин, ООО «ПУЛЬС Красноярск».

Победителя в номинации объявил Дмитрий Солнцев, управляющий Сбербанком в Красноярском крае. Обладателем премии «Человек года» стал Роман Ворошилов, Лизинговая компания «Дельта». Четвертый год компания на постоянной основе ежемесячно поддерживает уникальный проект больничной клоунады «Дом в горошек». Больничные клоуны ходят к детям, которые находятся в самых тяжелых состояниях, порой без надежды на выздоровление. Поэтому больничная клоунада — это, конечно же, желание поправиться, аппетит, смех. И иногда — последняя улыбка и радость уходящего ребенка. Кроме того компания поддерживает юных спортсменов, помогая им с оснащением и поездками на соревнования.

Со всеми претендентами на премию «Человек года — 2021» можно познакомиться в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал», электронную версию которого можно полистать здесь.

 

Автор: Петр Савельев
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