Dental IQ: авторский подход к улыбке

По сути, речь идет о метаподходе, при котором здоровье зубов — неотъемлемая чаcть, а порой и индикатор общего состояния организма.

По словам Бахрома Музафарова, стоматолога-ортопеда, основателя клиники, именно Dental IQ стал отправной точкой в создании авторского подхода к лечению, сохранению и профилактике зубов, который является визитной карточкой «Галереи улыбок». Если описать его с помощью метафоры, то здоровое тело определяет не только здоровый дух, но и красивая улыбка. Мы не только то, что мы едим, но и то, как и чем мы это едим.

Итак, подробнее об авторском подходе клиники.

Стоматологическая стратегия

Как правило, говоря о комплексном лечении, подразумевается некий «пакет услуг» в одном месте. Однако Бахром Музафаров считает, что комплекс — это прежде всего стоматологическая стратегия: от диагностики до плана лечения. Причем участвуют в ее разработке сразу несколько специалистов.

— На первом приеме мы всегда проводим комплексное обследование пациента и обсуждаем дальнейшие действия вместе: терапевты, хирурги, ортопеды и ортодонты. Именно такой подход позволяет не только определить необходимый объем лечения, но и выстроить правильную стратегию, чтобы врачебные манипуляции не противоречили друг другу, как это порой бывает, — рассказывает главный врач «Галереи улыбок».

Грамотный план лечения, в котором учтены мнения всех специалистов, позволяет в будущем избежать ситуаций, когда, например, пациент приходит с запросом на установку импланта, а уже после лечения выясняется, что у него проблема с прикусом или с височно-нижнечелюстным суставом. И теперь имплант становится препятствием для решения других задач. В таких случаях объем лечения и сложность значительно вырастают. Поэтому чем точнее и объемнее диагноз на первой стадии, тем эффективнее лечение потом.

Узнать по прикусу

Впрочем, авторский подход «Галереи улыбок» не ограничивается комплексностью и стратегированием. «Мы помним каждого пациента». Для специалистов клиники это вовсе не фигура речи, а последовательность действий. У каждого пациента здесь есть фотодосье. При первичном обследовании терапевт делает подробные дентальные снимки, ортопед — портретные фото, чтобы понимать микропропорции лица. Все манипуляции также фиксируются и загружаются в карточку пациента. Благодаря такому подходу, во-первых, человек может увидеть и оценить, какой объем помощи ему нужен, а во-вторых, врачи сразу видят все досье пациента, когда он возвращается в клинику после перерыва в лечении или приходит с новым запросом.

Мировые технологии

Отвечая на вопрос, что важнее — профессионализм стоматолога или крутое оборудование, основатель «Галереи улыбок» уверен: конечно, главное — специалист.

— Оборудование — это инструмент, которым ты пользуешься. Главное все-таки в руках врача. Поэтому все специалисты клиники постоянно учатся: не только получают новые знания и внедряют новые современные методы лечения, но и оттачивают имеющиеся навыки, — рассказывает Бахром Музафаров.

Впрочем, оборудование здесь тоже самое передовое. «Галерея улыбок» получила статус референс-клиники немецкой компании KaVoKerr, ведущего производителя медицинского оборудования. Это означает, что лечение в клинике проводится на уровне мировых стандартов с применением новейших технологий.

Все рабочие места стоматологов оборудованы микроскопами, что позволяет выявить самые мелкие проблемы и проводить максимально точное лечение, в каждом кабинете есть радиовизиографы, клиника оборудована панорамным томографом OP 3D.

— Dental IQ — это уровень понимания того, как здоровье зубов связано со здоровьем всего организма. В Сибири этот подход пока еще не очень развит, и наша миссия, пожалуй, — это повышение Dental IQ: мы объясняем пациентам эту взаимозависимость, рассказываем, как состояние зубов влияет на качество жизни в целом и что конкретно мы, стоматологи, можем сделать, чтобы его повысить. Ведь для каждого человека важно быть здоровым и жить полноценной счастливой жизнью.

Центр эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок»

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