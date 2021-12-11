Жизнь без страхования жизни — это ящик Пандоры

Страхование жизни — это история про уверенность и ответственность, убеждена представитель «Ренессанс Жизнь» в Красноярске, директор Агентства 1 Ирина Варфоломеева.

Эксперт отмечает, что страхование жизни в России — тема развивающаяся.

— Если в США и Западной Европе подобными продуктами обеспечено более 70 % семей, то у нас это 5–7 %. А ведь именно страхование жизни является важной частью той картины, в которой пенсия — это золотая пора отдыха, путешествий и полноценной жизни.

Проблема российского рынка в том, что после краха Советского Союза и, соответственно, системы Госстраха, многие люди разочаровались в страховании. Еще больше усугубило ситуацию то, что происходило в девяностых. Но в последние годы положение дел меняется. Основная сложность — в особом отношении людей со своей жизнью.

По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с позицией «человеку кто-то что-то должен». И чаще всего этот кто-то — государство. Сгорел дом — он пеняет властям и требует денег на восстановление. Заболел — бежит в поликлинику и очень удивляется, когда «бесплатная» медицина оказывается очень дорогой. Вот здесь-то и должно бы вступить в действие страхование, но нет. Оно отсутствует.

Cтрахование (и страхование жизни здесь не исключение, а скорее даже наоборот) — это не только (а может и не столько) про деньги. Это про ответственность. Перед собой, своими близкими, своим делом и сотрудниками. Человек без страховки — это ящик Пандоры для своей семьи. Он может преподнести ей большой и неприятный сюрприз.

Представьте: у человека диагностируют смертельно опасное заболевание. Лечение в такой ситуации стоит дорого. Что будет делать человек? Продавать имущество? Хорошо. Продал. Вылечился. А дальше? Как будут жить он и его семья? А если он умер и оставил близким в виде наследства еще и кредиты, долги перед поставщиками? Как наследники будут расплачиваться по ним? И на что будут жить дальше?

Обслуживание страхования не становится для человека непосильным бременем. Крайне важно предложить ему именно тот продукт, который будет по карману, но сможет максимально закрыть его задачи. У нас, к примеру, в рамках страхования жизни есть такой продукт, как «Медицина без границ». По сути, это очень недорогая опция, в рамках которой в случае наступления самых критических проблем со здоровьем (онкология, трансплантация органов, пересадка сердечного клапана и аортокоронарное шунтирование) будет обеспечена полная организация лечения за рубежом (в том числе трансфер, проживание застрахованного и сопровождающего и т. д.) на общую сумму до 25 млн рублей.

Такое страховое покрытие на случай критических заболеваний позволит не отказываться от планов на жизнь и не ставить на кон будущее своих близких. Иными словами, застраховав жизнь, человек начинает управлять собственными рисками, коих очень много. Да и меняются они с завидной регулярностью.

Способность адаптироваться к этим изменениям, кстати, является крайне важной характеристикой страховых компаний. Мы в «Ренессанс Жизнь», к примеру, пристально следим за трендами рынка и запросами потребителей, создавая под них новые страховые продукты или адаптируя уже существующие. Так было в пандемию. Как только ситуация начала становиться критической, очень многие люди обратились к страхованию. И мы были в числе первых, кто вывел на рынок антиковидный продукт — «Вирус.Нет».

Если говорить о стабильных продуктах, внимания заслуживает «Надежный старт» — программа накопительного страхования жизни, удостоенная премии Investment Leaders 2021. Продукт победил в номинации «Лучшая программа накопительного страхования жизни». Эта программа позволяет не только сформировать капитал в пользу ребенка к определенному сроку, но и получить надежную финансовую защиту в случае неблагоприятных событий, связанных со здоровьем и жизнью как ребенка, так и кормильца семьи. Помимо классической страховой защиты программа включает в себя такие услуги, как «Онконавигатор», телемедицина и помощь детского психолога.

Страхование — это не косный рынок. Продуктовая линейка должна быть гибкой и легко адаптироваться под сложившуюся ситуацию. Да, есть стабильные продукты, актуальные на все времена, но делать ставку только на них неверно. Поэтому страховой портфель нашей компании сбалансирован разными программами. Это позволяет нашим клиентам и их близким спокойно смотреть в будущее, зная, что в случае возникновения различных рисков, связанных с жизнью и здоровьем, им есть на кого опереться — на страховую компанию.

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

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