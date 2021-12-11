Дресс-код в сибирских реалиях

Наталья Перевозчикова,

официальный представитель бренда Luisa Spagnoli в Сибири

Очень много взято из культуры проведения премий и мероприятий, связанных с королевскими домами Европы, несколько далекими от нас. Вы же понимаете, что дресс-код Waite Tie реализовать в нашей действительности затруднительно, так как вы не найдете в одном городе 300 фраков и белых жилеток на трех пуговицах, даже если опустошите все театральные костюмерные! Да и кому захочется присутствовать на вручении премии во фраке дворецкого? Все-таки это премия, а не карнавал.

Далее, обозначение любого из трех самых популярных дресс-кодов (Waite Tie, Black Tie, Cocktail) требует наличия на площадке мероприятия дамских комнат, где элементарно можно (а в Сибири нужно) переобуться: женщина должна быть в туфлях, сапоги исключаются, уличная обувь тоже.

Так что смотрим на задачу реально и определяем для себя следующие критерии.

Премия — это официальное, деловое, несколько развлекательное мероприятие, которое требует уважения к организаторам и к себе, поэтому мужчины надевают деловой костюм с белой или темной рубашкой, возможен галстук, но можно и без него. Бабочку надеваем со смокингом. Обувь желательна элегантная, темная, носки тоже темные. Женщины и прекрасные девушки, надеваем платья ниже колена, руки закрываем длинным рукавом, палантином или накидкой.

Хорошая новость для нашего климата. На премию допустимо надеть брючный костюм с шелковой блузкой.

Так как мы идем на мероприятие, которое в большей мере относится к официально-деловому, коктейльный дресс-код оставляем для вечеринок. Цвета и фактуры а-ля Филипп Киркоров — для праздников и карнавалов.

Если вы номинант и вам предстоит выйти на сцену, то советую исключить короткие юбки и уличную обувь. Только туфли с закрытым носком и пяткой. И каблучок обязателен!

Очень хорошо подходят для таких случаев костюмы в стиле «Шанель», платья из шелка и тонкой шерсти.

Ваша одежда должна быть элегантной и не отвлекать от вашего «я». Ведь «встречают по одежке», а награждают за заслуги и ум.

Экслюзивный представитель

г. Красноярск, пр. Мира, 91а

Тел. +7 (391) 208-80-38

www.luisaspagnoli.it

www.luisaspagnoli-krsk.ru

luisa_spagnoli_krsk