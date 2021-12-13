Петр Серов: люди хотят развлекаться в любое время. В кризис — особенно

Когда весной 2020 года всех накрыло локдауном, индустрии развлечений предрекали скорый коллапс. На то были веские основания. Однако пали не все.

Одна из них — красноярское Агентство стратегических событий Good Story. О том, какой опыт обрело event-агентство за эти полтора года, беседуем с Петром Серовым, директором компании.

Агентство Good Story на рынке более шести лет. За эти годы наверняка происходило многое. Насколько сильным ударом стало для вас то, что произошло в марте 2020-го?

— Не могу казать, что это нас ошеломило и сбило с ног. Мы ведь появились в 2014 го-

ду, который тоже был не сахар. Соответственно, какое-то представление о том, что нас ждет и что делать, у нас было. И особого пессимизма мы тогда не испытывали. Хотя, конечно, по нашему рынку пандемия и локдаун ударили очень сильно. Как пример, по итогу 2020 года мы просели примерно вдвое относительно 2019-го. Но не погибли. Многое пришлось поменять, перенастроить. Что-то привнести. Но в итоге мы на плаву.

Как вышло, что вы появились в тот год, когда многие закрывали свой бизнес, сворачивали проекты? Да еще и в такой зависимой от благополучия сфере…

— Волею судеб. Проект, в котором мы к тому моменту были задействованы, подошел к своему завершению (это не связано с кризисом) в конце 2013 года, и нужно было решать, что делать дальше. Подумали и создали собственное агентство. Мы — это Антон Денисов, Анастасия Богуш и я. Антон тогда был руководителем Good Story и ведущим наших мероприятий, Настя — проект-менеджером, а я — режиссером. Риски, конечно, были, но мы посчитали, что в любое время люди хотят эмоций, впечатлений и развлечений (и в кризис особенно), а потому спрос на наши услуги будет. И в принципе угадали. Практически сразу получили первый заказ: это был прием губернатора в БКЗ, где мы обеспечивали работу welcome-зоны. Потом было много всего.

Мы вообще тогда работали по самым разным направлениям — от госзаказов и крупных событий в больших корпорациях до свадебных проектов. Последние, правда, всегда старались делать нестандартными. К примеру, была у нас огненная свадьба — с факелами, факирами, пиротехникой. Получилось очень красочно и неординарно.

В целом же за шесть лет мы организовали и провели более 400 событий. Много это или нет — судить сложно. Проект ведь может быть один, но настолько большой и важный, что ценность его окажется крайне велика. А может быть много малых форм, и это тоже важно и ценно.

И каких было больше?

— Сложно оценить: форматы были очень разнообразными. Сейчас в основном это разного рода корпоративные истории. С государством тоже работаем, но только по большим проектам. Например, были партнерами ТИМ «Бирюса». В нашей индустрии все сезонно. Летом больше было разного рода юбилеев, дней рождения компаний и т. п. Ближе к Новому году — события среднего масштаба, в основном корпоративные.

В 2020-м, я так понимаю, все пошло не по плану?

— Ну да. Во-первых, Антон Денисов нашел себя на новом поприще и покинул компанию. Потом у нее сменился собственник, который в мае предложил мне возглавить Good Story в качестве директора. Думал я недолго и принял это предложение. Так что, можно сказать, мы вышли на новый виток, и опять в кризис, к которому пришлось адаптироваться.

Когда всех отправили на самоизоляцию на месяц, стало понятно, что быстро это все не закончится, и надо искать какое-то решение. Вариант был на поверхности: все же ушли на удаленку, так почему бы и события не перенести в этот формат? На удивление, идея зашла, и уже в начале июня мы сделали первый онлайн в нашей истории. Это был международный корпоратив большой компании. Включения из четырех стран. Мы тогда получили много хороших отзывов и решили продолжать. К тому же, готовясь к нему, мы узнали много нового и поняли, как строить события в таком формате.

Потом пошли заказы на подобного рода события. Например, был юбилей одного из застройщиков Красноярска, который мы тоже проводили в онлайне с включениями из разных точек России. Был День железнодорожника, в котором мы обеспечивали техническую часть и администрировали это событие. Кстати, тогда же мы усилились новым направлением, и теперь у нас есть опция проката оборудования для проведения различных мероприятий (свет, звук, видео, сценические комплексы), что тоже приносит доход. А в целом 2020 год прошел под флагом онлайна.

Офлайновых мероприятий совсем не было?

— В сентябре, когда стало полегче, они стали возвращаться. Правда, с одним немаловажным нюансом. Обычно на подготовку события мы тратим несколько месяцев, но не тогда. Я это назвал «Проект «Неделька». То есть примерно за неделю до мероприятия заказчик говорил окончательное да, и мы экстренно начинали готовиться. Лучшим месяцем стал ноябрь, когда мы провели четыре мероприятия: два онлайна и два мероприятия в смешанном формате.

Вообще, за счет того, что мы начали осваивать онлайн еще летом, к осени этот формат нами уже был отработан, а к зиме мы и вовсе отладили все процессы и смогли выйти на нормальные показатели. В итоге можно сказать, что конец 2020 года прошел для нас вполне нормально.

Легко ли было переформатировать заказчиков?

— По-разному. Сначала у многих были вопросы: формат-то новый. Когда же они увидели, что мы справляемся, все получается и люди довольны, то стали более сговорчивы. Но вот с чем пришлось бороться долго, так это с вопросами вроде «А почему онлайн стоит столько же, сколько нормальный банкет?». Мол, мы же будем сидеть дома. Заказчики не учитывали, что оборудование или его аренда стоят очень дорого, уж точно не дешевле продуктов (даже с ресторанной наценкой). Но потом все уладилось.

Другое дело, что на поведение заказчика очень сильно влияет обострение ситуации с ковидом. Каждая такая волна сопровождается довольно большим количеством отказов. В этом году было два таких момента: в июне, когда пришла третья волна и все закрылось до сентября, и в ноябре, когда объявили нерабочие дни и ввели QR-коды. Это, конечно, сильно дестабилизирует ситуацию. И если все продолжится в этом духе, то, думаю, Новый год люди снова будут отмечать в арендованных коттеджах, как это было в 2020-м. И онлайн ситуацию полностью не выправит: многие просто устали от удаленки (некоторые же на ней больше года уже) и хотят очных активностей.

Есть понимание, как будете справляться?

— Работать. Главное, чему мы научились за полтора последних года, так это оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к ним. Самое важное для event-компании — не выпадать из обоймы, быть на виду и подтверждать свою квалификацию раз за разом. А это мы умеем.

Для этого вы уже много лет являетесь партнером премии «Человек года», которую в Красноярске проводит «Деловой квартал»?

— Отчасти да. «Человек года» для нас — это в первую очередь имиджевый проект, способ показать потенциальным заказчикам наши компетенции, что и как мы умеем делать. Ну и, конечно, это большое событие для города и бизнес-сообщества. Быть причастным к нему очень здорово. Поэтому мы уже шесть лет являемся партнерами премии. Понимаете, я ведь всю жизнь был режиссером таких событий. А значит, включенным в них полностью. А в такой ситуации видеть результат своей работы и то, что все получилось, — большая радость. От этого трудно отказаться. Да, наверное, и не нужно. По крайней мере, пока у меня получается решать параллельно и творческие, и управленческие задачи без какого-либо ущерба. К тому же, в Good Story прекрасная команда, которая всегда подхватит и поможет. Так что будем продолжать работать и радовать.