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Вместо ТВК откроют супермаркет сети «Магнит»

Вместо ТВК откроют супермаркет сети «Магнит»
Иллюстрация: NGS24

В бывшем помещении красноярского телеканала ТВК на Копылова откроют супермаркет «Магнит».

#НОВОСТИ

Арендатор появился спустя почти один год после переезда телеканала на новое место.

Судя по объявлению на фасаде здания, 24 декабря там откроют «Магнит», — пишет NGS24.RU.

После переезда ТВК помещение было выставлено для аренды за 546 тыс. рублей в месяц практически без ограничений в деятельности — фитнес-центр, магазин, выставочный зал и другое по желанию предпринимателя.

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Автор: Петр Савельев
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