Вместо ТВК откроют супермаркет сети «Магнит»
В бывшем помещении красноярского телеканала ТВК на Копылова откроют супермаркет «Магнит».
Арендатор появился спустя почти один год после переезда телеканала на новое место.
Судя по объявлению на фасаде здания, 24 декабря там откроют «Магнит», — пишет NGS24.RU.
После переезда ТВК помещение было выставлено для аренды за 546 тыс. рублей в месяц практически без ограничений в деятельности — фитнес-центр, магазин, выставочный зал и другое по желанию предпринимателя.
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