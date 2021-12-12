Секреты «черного галстука»

Изначально мы как организаторы выбрали стратегию эволюционного преображения аудитории. В итоге из года в год на премии все больше стильно и к месту одетых гостей. Мужчины, увы, здесь несколько отстают от женщин. О том, почему это происходит и как замотивировать сильную половину на смокинг и бабочку, мы беседуем с Эльвирой Гусейновой, экспертом по мужскому стилю, директором магазина KETROY (ELYOT group).

По словам эксперта, дресс-код — утвержденная организатором мероприятия специальная форма одежды, и вопроса, соблюдать его или нет, быть не должно.

— Но мы находимся, как сейчас принято говорить, в предложенных обстоятельствах. Несоблюдение вполне может быть досадной ошибкой в трактовке заявленного дресс-кода, — считает Эльвира Гусейнова.

Ошибиться легко?

— Black Tie, или черный галстук, был впервые заявлен в первой половине XX века с целью разбавить строгий, бескомпромиссный White Tie. Назначение стиля осталось прежним — посещение мероприятий после 19:00, однако требования стали более лояльными. Для того времени, но не для нашего. В Black Tie легко допустить ошибки, если не подготовиться. Особенно когда появляется дополнение — Optional. В переводе звучит как «необязательный». Кому-то может показаться, что речь идет о необязательном следовании деловому парадному стилю, и можно вполне пойти на прием в клетчатом пиджаке, а то и в джинсах. Но это не так. В данном случае необязательным становятся лишь смокинг и бабочка — фундамент дресс-кода Black Tie.

Чем же можно заменить смокинг?

— Деловым костюмом темного оттенка, например темно-синим. Это вообще универсальный цвет. Подходит, как говорится, и в пир, и в мир. Вполне уместен и на деловом совещании, и на торжественном приеме. Также можно заменить бабочку галстуком, но тоже сдержанным, в деловом стиле.

Но рубашка исключительно белая, ведь так?

— Это безошибочный вариант. Но эксперименты возможны. Например, считаю, что вполне может быть применим total black — черные костюм, рубашка, галстук. Однако прежде чем экспериментировать, нужно понять, зачем. Что и кому вы этим хотите рассказать о себе? Яркий индивидуальный стиль, осознанное нарушение правил — это манифестация, которая должна быть оправдана. Яркая деталь в образе человека креативной профессии вызовет доверие аудитории. Никому не хочется, чтобы дизайнер или режиссер мероприятия были скучными, «однотонными». А вот банкир в оранжевых носках или кедах на босу ногу вызовет ненужные вопросы. Речь сейчас не только о нарушениях дресс-кода, шалостях на торжественном мероприятии. Это правило — подчеркивать свои сильные стороны, ясно и четко артикулировать себя с помощью визуального образа — в целом характерно для стиля успеха.

А он существует?

— Разумеется, речь не идет о специальном покрое пиджака или как-то по-особому завязанном галстуке. Стиль успеха — это одежда, которая максимально правильно раскрывает личность человека. Поверьте, в таком образе будет удобно. Комфортная одежда — это не растянутый свитер, а то, что подходит именно вам.

Возвращаясь к премии «Человек года». Можно ли еще успеть найти комфортный и подходящий образ? Буквально за несколько дней до церемонии…

— Ежегодно в преддверии главного делового приема Красноярска к нам в магазин обращаются мужчины, которые хотят чувствовать себя на премии уверенно, комфортно и при этом соблюсти дресс-код. Дмитрий Полуянов, успешный предприниматель, основатель digital-компании Maxbonus, решил подобрать образ за три недели до премии — это очень правильный шаг. С точки зрения стилиста задача была несложная — подготовиться к мероприятию и соблюсти дресс-код. Получился законченный образ, который идеально подходит и для участия в церемонии премии «Человек года», и для других торжественных событий.

@guseinova_elvira_

@ketroy24

1 Самостоятельно Дмитрий Полуянов выбрал для события будничный темный костюм, светло-розовую рубашку и решил отказаться от галстука. Для ежедневных деловых встреч такой образ будет уместным, но главный деловой прием требует другой «визуализации».

2 Белоснежная рубашка сразу же делает настроение праздничным, а бабочка — канонический элемент дресс-кода Black Tie — подчеркивает статус и события, и гостя.

3 Смокинг — идеальный выбор для торжественного события. В таком образе вполне можно выходить на сцену, уверенно и непринужденно чувствовать себя в кулуарах.