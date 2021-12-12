Ситилинк: Бесшовно и гибко

Наталья Андреева,

управляющий директор «Ситилинк»

региона Красноярск

Приблизить товар к человеку

Задача: увеличение объемов закупок

Решение: улучшение логистики

Логистика — одно из ключевых звеньев успешной работы в нашей сфере. Все наши магазины работают в том числе как структурированные склады, с запасом ассортимента больше, чем в магазинах классической розницы. Это позволяет осуществлять отгрузки сразу из ближайшего магазина, что существенно ускоряет процесс доставки заказа. Крупные заказы с большим количеством позиций мы везем с центральных складов компании. С ростом объемов деятельности и укрупнения хабов стремимся максимально «приблизить товар к человеку». Отталкиваясь от долгосрочных планов компании, подбираем оптимальное решение для склада, позволяющее масштабировать его в будущем. Любого рода автоматизация дает возможность увеличить производительность и скорость сборки заказов в десятки процентов, а наши клиенты получают лучший клиентский сервис по сравнению с текущим: сокращается срок подбора и комплектации заказов.

В то же время наша система маршрутизации минимизирует суммарный пробег всех автомобилей, максимизирует загрузку транспортного средства с учетом весогабаритных характеристик, а также берет в расчет время прибытия к покупателям и длительность разгрузки.

«Крупногабаритные» заказчики

Задача: сбалансировать запросы различных форм и видов бизнеса

Решение: не расставлять приоритеты, предлагать индивидуальный подход

«Ситилинк» не стремится ставить работу с какими-то определенными сферами бизнеса в приоритет. Однако среди наших парт-неров на сегодняшний день преобладают компании из таких сфер, как производство, торговля и строительство. В числе наших партнеров уже более 200 тыс.компаний по всей России. Выбирая ритейлера для сотрудничества, предприятия прежде всего ориентируются на соответствие их ценовым запросам, своевременные поставки и уровень обслуживания: от оформления заказа до его получения. В нашем портфеле представлено порядка 90 тыс. наименований товаров, которые поставляются от 1 тыс. мировых производителей, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам широкий выбор по привлекательным ценам без задержек поставок. На сегодняшний день у компании порядка 1 тыс. торговых точек в 360 городах, что делает нас привлекательным партнером и для федеральных организаций. Мы также открыты для сотрудничества с госучреждениями и другими компаниями, осуществляющими закупки путем проведения тендеров. Под их нужды у нас работает тендерный отдел.

Например, федеральным компаниям может понадобиться крупная поставка одинакового товара в филиалы из разных регионов. Нам удалось отладить все бизнес-процессы, выстроить качественную работу всех звеньев логистических цепей и гарантировать своевременность поставок даже объемных и крупногабаритных заказов во все филиалы компании в соответствии с договоренностями.

Омниканальный подход

Задача: удовлетворить запрос и на онлайн-, и на офлайн-продажи

Решение: развитие всех каналов

Все больше корпоративных клиентов стремятся решать возникающие вопросы удаленно, и этот критерий зачастую становится ключевым при выборе поставщика. Ситуация с пандемией лишь ускорила этот процесс. Нам удалось предугадать эту тенденцию. Для удобства наших клиентов мы и ранее старались развивать и офлайн-, и онлайн-каналы. Омниканальность дает им возможность выбрать для себя максимально комфортный вариант взаимодействия с магазином.

Устройство «Личного кабинета» на нашем сайте позволяет клиенту регулировать все процессы самостоятельно: заводить аккаунты организаций, через которые можно не только дистанционно оформить заказ любого товара и выгрузить сформированный счет на оплату, но также просматривать статус и историю заказов, следить за актуальными акциями, получать персональные предложения и копить бонусы за покупки. Здесь же происходит оформление дополнительных услуг и коммуникация с менеджером (общение с ним может происходить через ЛК, телефон, электронную почту и мессенд-жер Telegram). «Личный кабинет» оснащен системой электронного документооборота, оплатить заказ также можно онлайн: доступен безналичный расчет и оплата через сервис «СберБизнес». На сегодня в регионе работают три магазина с B2B отделом: два в Красноярске и один в Абакане.

Тем не менее мы не спешим отказываться от офлайн-каналов коммуникаций. Для тех, кто предпочитает урегулирование вопросов лично, у нас есть менеджеры корпоративных продаж при магазинах сети.

СИТИЛИНК регион «Красноярск»

г. Красноярск, ул. Абытаевская, д. 2, Вавилова, 1, стр. 54, ТЦ «Бульвар»

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