«Аврора» продолжит летать на Сахалин из Красноярска

Начала обслуживать это направление компания в августе 2021 года. По итогу его (направление) решили сохранить и в зимнем расписании.

Рейсы по маршруту Красноярск — Южно-Сахалинск компания будет совершать дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Туда можно бут отправиться в 11:45. Путешествие займет 4 часа 55 минут.

Обратно можно будет улететь по средам и субботам в 09:05. Правда, путь окажется чуть дольше — 5 часов 20 минут.

Стоимость билетов начинается от 11 200 рублей вместе с багажом.

Напомним, что авиакомпания «Аврора» начала летать между Красноярском и Южно-Сахалинском в августе 2021 года. На этом направлении она сменила своего «старшего брата» — «Аэрофлот».

Новая полетная программа будет действовать до конца марта 2022-го.