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«Аврора» продолжит летать на Сахалин из Красноярска

«Аврора» продолжит летать на Сахалин из Красноярска
Иллюстрация: vk.com/aurora.airlines

Начала обслуживать это направление компания в августе 2021 года. По итогу его (направление) решили сохранить и в зимнем расписании.

#МНЕНИЯ
Рейсы по маршруту Красноярск — Южно-Сахалинск компания будет совершать дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Туда можно бут отправиться в 11:45. Путешествие займет 4 часа 55 минут.
 
Обратно можно будет улететь по средам и субботам в 09:05. Правда, путь окажется чуть дольше — 5 часов 20 минут.
 
Стоимость билетов начинается от 11 200 рублей вместе с багажом.
 
Напомним, что авиакомпания «Аврора» начала летать между Красноярском и Южно-Сахалинском в августе 2021 года. На этом направлении она сменила своего «старшего брата» — «Аэрофлот».
 
Новая полетная программа будет действовать до конца марта 2022-го.
Автор: Петр Савельев
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