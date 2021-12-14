Космический «Человек года — 2021»: как это было

Самая масштабная, космическая премия «Человек года — 2021» собрала 800 гостей, около 200 номинантов в шорт-листах и 240 экспертов. Рассказываем подробности события.

Премия «Человек года — 2021» была посвящена теме космоса и прошла под девизом «Бизнес в открытом космосе». Эта тема, по замыслу организаторов, трактовалась двояко. С одной стороны, космос ассоциируется с бесконечностью возможностей, открытий, масштабом. C другой — это невесомость, отсутствие почвы под ногами, ощущение «подвешенности» в неизвестности. И то и другое характерно для новой реальности, в которой мы все оказались.

Открывая торжественную церемонию вручения, которая состоялась на площадке Гранд-Холл Сибирь, Геннадий Торгунаков, директор издания «Деловой квартал» в Красноярске, сказал: «В прошлом году премия «Человек года» называлась «Выжившие». Год спустя мы уже в открытом космосе. Считаю, что это большой шаг вперед, говоря космическим языком, квантовый скачок. Судя по количеству номинаций и номинантов, и в безвоздушном пространстве красноярский бизнес научился жить и лететь вперед. А «Деловой квартал» был и остается надежным и умелым лоцманом в бизнес-вселенной».

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов, открывая церемонию, отметил, что премия стала действительно значимым общегородским событием.

Премию ждут предприниматели, ждут красноярцы. Кто станет главным человеком года всегда интрига, которая вызывает широкий интерес. Думаю, вам пора вырасти из квартала и деловой город», — пожелал изданию Владислав Логинов.

Космический масштаб продиктовал новые решения в организации премии. Многое делалось в 2021 году впервые. Так, у премии появился соучредитель, суперпартнер. Им стала новая компания «Ап грейд» и ее основатели Алена и Александр Вельгеры. Они называют себя «сверхновыми» за кардинально другой подход к ведению бизнеса в новой реальности, основанный на применении психологических и астрологических практик восстановления ресурса, бизнес-ориентирования и масштабирования.

Мы решили поддержать премию, потому что нам важно помочь бизнесу освоиться в невесомости, увидеть новые возможности, найти внутренние ресурсы для продвижения в метавселенной», — подчеркнула Алена Вельгер, астропсихолог, бизнес-тренер.

Новым стал и подход к проведению премии. Впервые welcome-пати полностью переместился на первый этаж Гранд Холла, а зрительный зал был развернут целиком. Застройка первого этажа, выполненная компанией «Арт-Стиль», сразу же погружала гостей в космическую атмосферу: площадка изменилась до неузнаваемости. Главный брендвол длиной 23 метра стал точкой притяжения — места для селфи хватило всем.

Особого внимания заслуживают и партнерские локации. Компании выдержали тематику и постарались удивить аудиторию космическими возможностями в получении межгалактического фото- и видеоконтента: танцы с инопланетянкой, бег по Млечному пути, полет с планетами.

Космическая улица баров от компании «Бар-сервис» — постоянного партнера премии — предлагала праздничный бокал игристого или вина для хорошего настроения от «Белуга групп» и «Абсолют». Еще один постоянный партнер — драфт-кафе «Кэмбридж» — угощал бельгийским пивом в новых традициях пандеймийной реальности: чем меньше многоразовой посуды, тем меньше рисков.

На втором этаже гостей ждала экспозиция фотопроекта «Космогония». Фотохудожник Татьяна Вишневская и бьюти-стилист Мария Никитенко создали 13 космических образов, а героинями стали красноярские бизнес-леди, отважно решившиеся на звездное преображение.

Здесь же работали кофейная зона от «Трес Кафетеррас» с натуральным колумбийским кофе и инклюзивная кофейня «Право на счастье». Это был уже второй опыт интеграции инклюзивной локации в проекты «Делового квартала». Впервые фонд «Право на счастье» развернул инклюзивную пончиковую на «Бизнес-пикнике». Однако с таким масштабом особые бариста работали впервые.

…За несколько минут до начала церемонии фирменный голос премии, принадлежащий Антону Русяеву, объявил о начале главного события. Гости заполнили практически весь зрительный зал с рассадкой 50Х50. И космическая церемония началась с… виртуальной реальности. Компания «Инриал» подготовила оригинальный приветственный номер от Дмитрия Рогозина и Илона Маска. Именно эти «работники космоса» объяснили гостям правила пандеймийной безопасности. Кстати, в зоне регистрации также «работали» еще и виртуальные персонажи, приветствующие каждого гостя.

Ведущими премии в 2021 году стали Наталья Варфоломеева и Валерий Сенькин — звезды телеканала «Енисей», обладатели премии «Тэффи регион» за передачу «Утро на Енисее».

Церемонию открыла номинация «Человек года в IT». Победителем в ней стал Дмитрий Полуянов («Максбонус»). Для вручения награды на сцену вышла Наталья Андреева, управляющий директор региона «Ситилинк Красноярск».

Каждый из проектов шорт-листа премии — свидетельство того, что Красноярск продвинутый, цифровой, умный город. Уверена, что в этом есть и заслуга нашего цифрового магазина «Ситилинк». Оргтехника, гаджеты — без всего этого невозможно представить жизнь любого современного бизнеса, не говоря уже о сфере информационных технологий. Мы помогаем умным головам воплощать свои идеи, генерировать и запускать новые продукты. Мы всегда рядом», — сказала Наталья Андреева.

Ведущие сразу же раскрыли секрет подарочных пакетов победителям. Выяснилось, что на этот раз партнеры приготовили исключительно полезные подарки. Это книга Анжелики Осиповой «12 шагов к своему делу». Анжелика сумела построить собственную компанию под брендом «Чудо-Фермер» и щедро поделилась опытом. В свою очередь международная российско-австралийская компания «Солагифт» поделилась здоровьем — каждый победитель получил премиальный набор уникальных пищевых добавок.

Стопроцентная витаминизация организма обеспечена. А еще это очень красиво выглядит. Действительно премиум!» — отметила ведущая Наталья Варфоломеева.

Для объявления победителя в следующей номинации — «Человек года в частной медицине» — на сцену вышел Рафаэль Шагеев, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. Лидером среди частных клиник Красноярска стал Михаил Смирнов, (TERVE, «Центр современной кардиологии»), который сказал, что «не болеть — это не значит не посещать врачей», и пригласил всех гостей за здоровьем в TERVE.

Третья номинация — «Застройщик года» — на протяжении многих лет была самой предсказуемой. В этом году в шорт-листах появились новые лица, поскольку изменились параметры оценки. Соучредителем номинации стала группа строительных компаний «Арбан», которая дважды была победителем, а теперь выступила как «играющий тренер», тем самым предоставив возможность другим игрокам строительного рынка забивать голы.

Мы постарались привнести в номинацию актуальные смыслы. Главным критерием стали не столько объемы строительства и финансовые результаты, сколько создание застройщиками комфортной городской среды, которая формирует новый тип горожан — добрых соседей, осознанных родителей, людей, бережно относящихся к экологии. То есть всеми теми принципами, которыми руководствуется в своем деле «Арбан», — отметил Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан».

Изменения в номинацию внесли и эксперты. Впервые в истории премии «Человек года» они обратились к организаторам с просьбой расширить количество победителей, объяснив это тем, что в строительной отрасли Красноярска слишком много настоящих лидеров, много интересных и разных проектов. В итоге победителями стала вся тройка лидеров номинации: Александр Коропачинский (СМ.СИТИ), Камо Мурадян («Сибагропром»), Алексей Петров (СЗ «Этажи»).

Алексею Петрову тут же пришлось вернуться на сцену, так как компания СЗ «Этажи» выступила учредителем номинации «Банкир года».

Мы не случайно поддержали именно эту номинацию. Ведь банки сегодня стали полноценными участниками строительного рынка. Банки финансируют надежных застройщиков, а застройщики выбирают надежные банки», — отметил Алексей Петров. Победителем был назван Александр Граматунов («Мой бизнес»).

В шорт-лист номинации «Промышленник года» вошли руководители предприятий региона, которые уделяют внимание не только решению производственных задач, модернизации производства, но и социальной поддержке коллективов. Особый акцент в 2021 году сделан на экологические программы. Для вручения награды на сцену вышел Егор Лысенко, руководитель сибирского офиса международной юридической компании «Пепеляев и партнеры». Для победителя он приготовил еще один полезный подарок — книги «Любимые рецепты юристов компании «Пепеляев и партнеры». Вместе со статуэткой их получил Евгений Курьянов (КрАЗ). В ответном слове он рассказал о планах компании по преображению Советского района Красноярска. На месте снесенных цехов компания намерена разбить большой сквер, а также построить жилой массив с развитой социальной инфраструктурой.

В номинации «Сельхозпроизводитель года» одним из важных критериев оценки стала экологичность выпускаемой продукции.

Номинация называется «Сельхозпроизводитель года», хотя можно было ее назвать «Наши кормильцы». Есть несколько главных профессий — учитель, врач, строитель и аграрий. На этих людях держится весь мир. И наша статуэтка — настоящая метафора к бизнесу в сельском хозяйстве. Спасибо вам большое за ваш труд! Спасибо каждому, кто отмечен в этой номинации!» — сказала Татьяна Ковалева, учредитель компании «РИА Экспресс», издающей «Деловой квартал» в Красноярске.

Победителем же стала Наталья Зубарева, глава крестьянского фермерского хозяйства.

В номинации «Культура: частные проекты» победу одержала Марина Вишневская с проектом Broadway kids. Для объявления победителя на сцену вышли Бахром Музафаров, основатель центра эстетической и функциональной стоматологии «Галерея Улыбок» и Кристина Вишневская, директор клиники.

Мы поздравляем всех номинантов, ведь шорт-лист премии «Человек года» — это уже признание! И все проекты, которые туда попали, делают культурную жизнь Красноярска более яркой, насыщенной, интересной», — сказала Кристина Вишневская.

Бахром Музафаров добавил, что, несмотря на то что медицина и театральное искусство, на первый взгляд, далеки друг от друга, номинация ему особенно близка:

Мы созидаем в разных областях и разными инструментами. Но к своей работе относимся как к искусству, как к творчеству. А свой фирменный подход к клиентам в клинике «Галерея улыбок» называем авторским».

В номинации «Ресторатор года: новые проекты» эксперты оценивали заведения, появившиеся в течение двух лет. Для вручения награды на сцену вышел Аркадий Гветадзе, директор Красноярского филиала компании «БКС Премьер Мир Инвестиций». Победителю — Анатолию Ващенко («Чешуя») — он подарил коллекционную акцию. Анатолий признался, что пока инвестирует только в свои проекты, но подумает и над инвестиционным портфелем от «БКС Премьер Мир Инвестиций».

Когда на бизнес-небосклоне зажигается звезда — это всегда радость. Номинация «Новые лица бизнеса» объединила самых смелых предпринимателей, ведь кто-то из них открыл компанию или начал новое направление в 2020 и 2021 году.

Символично, что соучредителем номинации стал банк «Открытие», который уже много лет поддерживает молодых предпринимателей, предлагая им комплекс услуг при запуске и ведении бизнеса. На сцену для вручения награды вышла Наталья Потапова, управляющий банка «Открытие» в Красноярском крае, которая дважды становились обладателем титула «Банкир года» и «Человек года» в 2019 году.

Секрет успешного бизнеса очень прост — работа и любовь. Порой нужно работать 24/7, но если ты любишь свое дело, любые сверхнагрузки в радость», — отметила Наталья Потапова.

В 2019 и 2020 году по инициативе Андрея Шевелева, основателя бизнес акселератора «300 стартапов», буквально выстрелила номинация «Стартап года». Ее фишкой стало интерактивное голосование зала. Победителя выбирали гости премии. Многие номинанты шорт-листа номинации «Стартап года» вошли в «Новые лица бизнеса». Такая преемственность говорит о том, что акселератор Андрея Шевелева сработал. И учредитель номинации «Новые лица» — банк «Открытие» — решил, что нужно продолжить традицию.

Специальное IT-решение для быстрого голосования непосредственно на церемонии разработала компания «Мобилфон». Зрительный зал вспыхнул отсветами включенных экранов. С помощью QR-кода гости премии заходили на платформу для голосования и отдавали свои голоса за проект, которому симпатизировали. В тройку лидеров вошли Светлана Буриченко («Рыба Пила»), Анжелика Осипова («Чудо-Фермер»), Наталья Трущелева («Формула хлеба»). После напряженных минут голосования на экране высветилось имя победителя — Светлана Буриченко. Помимо победы ее ждал подарок от банка «Открытие» — сертификат на обучение в Сколково у Роба Яна де Йонга.

В номинации «Амбассадор бренда» побеждают предприниматели, которые продвигают и развивают бизнес с помощью собственной харизмы на публичных онлайн- и офлайн-площадках.

Для объявления победителя в номинации «Амбассадор бренда» на сцену вышла Наталья Перевозчикова, генеральный директор группы компаний «Евростиль», владелица бутика «Луиза Спагноли». Самым ярким и заметным амбассадором бренда эксперты признали Анну Жираткову («Про-Ток»).

Номинация «Детские пространства развития» была инициирована Мариной Корольковой, управляющим торгового комплекса Red Sail, парками Grek Land, «Юкка» и «Троя». Марина считает, что ее миссия — помогать детям развиваться и качественно проводить досуг. Девиз предпринимателя: «Мы инвестируем в будущее!». Именно поэтому она стала учредителем номинации, где рассматривались проекты отрасли, которая сложно живет в последние годы. Победителем стала Елена Бедрина («Этти дети»).

Одной из самых значимых номинаций премии вот уже несколько лет считается «Доброе дело бизнеса». Здесь отмечают предпринимателей, которые на протяжении многих лет системно занимаются благотворительностью.

В этом году соучредителем премии стал Сбер. И это неслучайно. В 2021 году компания отмечает 180-летие. Сегодня это большая экосистема, точка входа и набор финансовых инструментов и нефинансовых сервисов для комфортной жизни людей. Став соучредителем номинации «Доброе дело», Сбер поддерживает бизнес, неравнодушных активистов, которые следуют целям устойчивого развития. Причем акцент в этом году сделан не на суммах благотворительной помощи, а на системности и проектности.

В благотворительности нет маленьких и больших проектов. И совершенно точно, что у всех, кто помогает тем, кому нужна поддержка, большое сердце!» — отметил Дмитрий Солнцев, управляющий «Сбербанком» в Красноярском крае.

В шорт-лист были отобраны 10 проектов, всего эксперты заявили в номинацию более двадцати. Некоторые из них были отсеяны на стадии обсуждения «по уважительной причине»: они уже стали обладателями премии «Человек года» прошлых лет.

Обладателем премии «Человек года» стал Роман Ворошилов (лизинговая компания «Дельта»). Четвертый год компания на постоянной основе ежемесячно поддерживает уникальный проект больничной клоунады «Дом в горошек». Больничные клоуны ходят к детям, которые находятся в самом тяжелом состоянии, порой без надежды на выздоровление. Поэтому больничная клоунада — это, конечно же, желание поправиться, аппетит, смех. И иногда — последняя улыбка и радость уходящего ребенка. Кроме того, компания поддерживает юных спортсменов, помогая им с оснащением и поездками на соревнования.

Последней стала специальная номинация «За вклад в развитие предпринимательства в Красноярске». Она появилась в 2019 году по инициативе победителей премии прошлых лет. Лауреатом стала Моника Дюсуше («Остров сокровищ»).

Главной интригой премии на протяжении всех лет является финальное вручение награды главному Человеку года. Это единственная надотраслевая номинация, где победителя выбирает редакция издания «Деловой квартал» в Красноярске.

По словам Юлии Чанчиковой, главного редактора ДК-Красноярск, редакция каждый год с большой ответственностью подходит к выбору победителя.

В течение года мы пристально следим за компаниями и их лидерами. Компания, руководитель которой стал победителем, импонирует нам тем, что постоянно ставит перед собой сверхзадачи».

Под фанфары и фейерверк был назван главный Человек года. Им стал Василий Попов (ГСК «Арбан»).

В этом году церемония вновь радовала гостей творческими номерами. Каждый был специально поставленной творческой коллаборацией. Так, Надежда Самкова, победительница шоу «Голос», исполнила арию из кинофильма «Пятый элемент» в сопровождении балетной группы. Дуэту скрипачей-виртуозов «аккомпанировали» паркурщики, финальный гимн в исполнении солистов Музыкального театра Марии Селиверстовой и Михаила Дубовцева прозвучал в тандеме с акробатами на полотнищах. Новую версию гимна вновь создала творческая группа VZLET: Василий и Маргарита Кобзаревы.

Премия «Человек года» объединяет лучших. Организаторы благодарят автомобильного партнера — HAVAL центр АВТОПЛЮС — первого официального дилера кроссоверов HAVAL и пикапов Great Wall Motor.

Выражаем признательность продовольственному партнеру премии — компании Goldman Group, развивающей сельское хозяйство Сибири.

Премия «Человек года» сохраняет независимость благодаря партнерам события и благодарит компанию Yamaguchi — интеллектуальные разработки для массажного оборудования, здоровья, фитнеса и красоты.

Организаторы лично благодарят Андрея Стельмаха («Бар-сервис») и экологического партнера Ольгу Свежинскую («ПакетМаркет») за участие в подготовке церемонии и постоянную поддержку событий издания.

Благодаря агентству стратегических событий Good Story и режиссеру Петру Серову премия «Человек года» в шестой раз стала самым ярким событием делового года.

За стильную упаковку премии в 2021 году отвечала компания «Визуалконтент» и Борис Аульченко.

На протяжении многих лет проведения премии оригинальную и качественную печатную продукцию для проекта выполняет полиграфический партнер «Человека года» — Печатный центр КПД: более 15 лет на рынке Красноярска.

Премия «Человек года» объединяет творческие силы Красноярска. Организаторы благодарят диджея Никиту Барановского, студию дизайнерской одежды BUTS#8 и Елену Бердникову — ивент-эксперта, автора курса «Праздник по молекулам», сценариста премии «Человек года».

В этом году костяк премии составила продюсерская группа — генеральный продюсер Анна Аульченко и сопродюсер Ольга Абанцева, которые филигранно справились со всеми вызовами проведения большого события в условиях пандемии.

Организаторы премии благодарят коллег — информационных партнеров «Человека года»:

ТВК Красноярск

Информационное агентство 1-Line

«Сибирское агентство новостей»

Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FМ

Группу компаний «Выбери Радио», которая в Красноярске представлена радиостанциями «Европа Плюс», Love Radio, «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах».

Красноярский филиал «Издательского дома «Комсомольская правда»

Первое деловое радио «Бизнес FМ Красноярск».

Впервые на премии работала волонтерская группа СФУ под руководством Александры Кононовой — студенты справились с регистрацией более 800 гостей.

За фоторепортажи с премии организаторы благодарят Евгения Роговцева, Влада Коновалова и Павла Парамонова. Видеобэкстейдж в этом году сделала Марина Цветкова, сумев в 120 секунд упаковать массу космических эмоций.

Победители премии «Человек года — 2021»