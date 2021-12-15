Ачинская кассирша, похитившая деньги банка, сдалась полиции

Ранее ее мать утверждала, что девушка пропала без вести. Но потом уговорила ее явиться в полицию. Возбуждено уголовно дело по статье «Присвоение и растрата».

Подозреваемая в хищении денег из кассы офиса «Альфа-Банка» в Ачинске явилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что 7 декабря 2021 года в ачинскую полицию поступило заявление о хищении из кассы банка 15 млн рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Было установлено, что к преступлению причастна кассирша банка Анна Григорьева 1991 года рождения. Оперативно разыскать ее не удалось. К тому же ее мать утверждала, что девушка пропала. К делу подключились сотрудники краевого Главка.

Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — рассказывают в полиции.

Сейчас Григорьева находится в ачинском отделении МВД и дает показания. Детали, как и мотивы, пока не раскрываются.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.