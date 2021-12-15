В мэрию Канска пришли с обыском из-за мошенничества

По имеющейся информации, интерес правоохранительных органов связан с уголовным делом местного риелтора, подозреваемого в мошенничестве.

В администрации Канска (Красноярский край) прошли обыски. Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash.

Утверждается, что правоохранительные органы посетили кабинеты начальника отдела по учету и муниципальному жилищному контролю управления строительства и ЖКХ Канска Александра Позднякова и замглавы города Петра Иванца.

В краевой полиции информацию подтвердили и уточнили, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Правда, какого именно, полицейские умолчали. Kras Mash же уверяет, что речь о деле, возбужденном против местного риелтора, которая продавала квартиры в обход их владельцев, а чиновники, кабинеты которых обыскивали, якобы, помогали ей в этом.